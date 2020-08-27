Счетная палата: 90% компаний с госучастием находятся в "серой зоне"

В России нет достоверных данных о числе компаний с госучастием, констатировала Счетная палата. 90% из них – фактически в серой зоне, а вознаграждение их руководства может превышать зарплату работников в 20 раз, пишут аудиторы.

СП выяснила, что расхождения данных о госпредприятиях очень существенны. По данным Росимущества, в России было зарегистрировано 1025 акционерных обществ с госучастием, по данным Росстата – 1059, а в реестре ФНС значилось только 218. Росимущество насчитало в России 626 ФГУП, Росстат – 760, а ФНС – 792.

Нет полноценной информации и о результатах финансовой деятельности организаций с госучастием. Так, Минэкономразвития России в свои отчеты для правительства включает сведения только о деятельности 10 крупнейших АО с госучастием – это только 1% от их общего количества. В результате более 90% акционерных обществ находятся в "серой зоне" и их деятельность никак не анализируется. Выборочный анализ Счетной палаты по этим компаниям показал, что многие из них нестабильны, пишет The Bell.

Большинство топ-менеджеров компаний с госучастием не обязаны предоставлять сведения о полученных доходах и имуществе, пишет ведомство. Это способствует раздуванию зарплат руководства. Так, руководство ФГУП "УВО Минтранса" получает зарплату в размере 22 средних зарплат работников, руководство ФГУП "Ведомственная охрана" Минэнерго – 14,9 средней зарплаты.

Размер вознаграждения руководителя не зависит от экономических результатов. Так, средняя зарплата руководителя убыточного ФГУП, название которого СП не раскрыла, за 2017 год составила 405,9 тысячи рублей – вдвое больше зарплаты руководителя другого прибыльного ФГУП (183 тысячи рублей).

Непонятными остаются принципы поступлений в бюджет от компаний с госучастием: большую часть поступлений дивидендов (97%) обеспечивают только 20 акционерных обществ, то есть всего 2% от их общего количества. В то же время свыше 500 компаний в 2017–2019 годах вообще не перечисляли никаких дивидендов в казну.