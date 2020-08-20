Счетная палата: госзаимствования достигнут рекордных 4,1 трлн рублей

Государственные заимствования в 2020 году могут достичь 4,1 трлн рублей, это рекордный показатель за 15 лет. Облигации Минфина должны стать основным источником покрытия бюджетного дефицита в этом году, пишет РБК со ссылкой на отчет Счетной палаты об исполнении бюджета за первое полугодие

В январе—июне Минфин разместил госбумаги на 1,6 трлн рублей, то есть для выполнения годового плана ему нужно нарастить размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) во второй половине года. Без госзаймов правительству не удастся покрыть дефицит федерального бюджета, который в этом году может достичь 5% ВВП — около 5 трлн рублей.

В январе—июне 2020 года Минфин запланировал увеличение и перераспределение расходов. Положительные корректировки предусмотрены на общую сумму 5,4 трлн рублей. Это связано прежде всего с необходимостью оперативно наращивать расходы на борьбу с коронавирусом и его экономическими последствиями, в том числе из-за карантинных ограничений.

По данным Минфина на август, дефицит бюджета за первые семь месяцев года превысил 1,5 трлн рублей. По итогам года дефицит составит 5% ВВП, прогнозирует Центр развития ВШЭ. По предварительной оценке Счетной палаты, бюджет Пенсионного фонда недополучит свыше 559 млрд рублей в 2020 году из-за падения зарплат, сокращения тарифов страховых взносов с 30 до 15% для малого и среднего бизнеса и отсрочки по уплате взносов для наиболее пострадавших отраслей.

Бюджетный дефицит финансируется за счет существенного увеличения госдолга, сказал РБК ведущий научный сотрудник Центра развития ВШЭ Андрей Чернявский. Заимствования планируется увеличить более чем вдвое по сравнению с "докоронавирусной" версией бюджета — с 2,3 трлн до 5 трлн рублей, говорил в начале июля замминистра финансов Владимир Колычев. Счетная палата прогнозирует несколько меньший показатель — 4,1 трлн рублей.