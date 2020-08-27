Координационный совет в Белоруссии заявил о неприятии помощи извне

Формирование на территории России или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Белоруссии противоречит международному праву и позиции белорусского общества. Об этом говорится в заявлении Координационного совета белорусской оппозиции.

"Мы просим любых иностранных партнеров воздержаться от заявлений о представлении интересов белорусского общества, об оказании помощи Координационному совету", - говорится в заявлении организации.

Совет напомнил, что не ставит своей целью получение власти, изменение конституционного строя и внешнеполитического курса. Организация высказывает позицию и ведет свою работу в рамках закона, отмечается в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости. Путин добавил, что необходимости в применении российских сил в Белоруссии пока нет. С этим согласны и в Минске, уточнил он в интервью каналу "Россия 1". По словам Путина, Москва исходит из того, что все проблемы в Белоруссии будут решаться мирным путем.