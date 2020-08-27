Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Путин: Россия создала резерв сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии

Президент России Владимир Путин сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости. Путин добавил, что необходимости в применении российских сил в Белоруссии пока нет. С этим согласны и в Минске, уточнил он в интервью каналу "Россия-1".

Российские силы не будут использоваться до тех пор, пока "экстремистские элементы в Белоруссии" "не перейдут границ, не начнут разбой". Россия исходит из того, что все проблемы в Белоруссии будут решаться мирным путем, заявил Путин.

"У нас есть, конечно, обязательства перед Белоруссией. И Лукашенко так и поставил вопрос: он хотел бы, чтобы мы оказали ему при необходимости соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства. Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов, и я это сделал. Но мы договорились, что он не будет использован, пока ситуация не начнет выходить из-под контроля. И когда экстремистские — я хочу это подчеркнуть — элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенную границу и не приступят просто к разбою. Не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее", — рассказал Путин.

17 августа на российских трассах Е95 и M1 были замечены несколько десятков грузовиков "Урал" и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков, идентичных машинам Росгвардии, которые, предположительно, двигались в сторону границы с Белоруссией. Об этом пишет расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT), которая проанализировала сообщения нескольких СМИ, а также записи с фотографиями и видео в соцсетях.

  • "Медиазона" нашла ещё два видео на YouTube. Оба опубликованы 16 августа. Первое снято на трассе М-1 в сторону Белоруссии: автор видит колонну из светло-серых КамАЗов и подчеркивает, что внутри них "вояки сидят", хотя качество съемки не позволяет это разобрать.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG