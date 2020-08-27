Президент России Владимир Путин сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости. Путин добавил, что необходимости в применении российских сил в Белоруссии пока нет. С этим согласны и в Минске, уточнил он в интервью каналу "Россия-1".

Российские силы не будут использоваться до тех пор, пока "экстремистские элементы в Белоруссии" "не перейдут границ, не начнут разбой". Россия исходит из того, что все проблемы в Белоруссии будут решаться мирным путем, заявил Путин.

"У нас есть, конечно, обязательства перед Белоруссией. И Лукашенко так и поставил вопрос: он хотел бы, чтобы мы оказали ему при необходимости соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства. Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов, и я это сделал. Но мы договорились, что он не будет использован, пока ситуация не начнет выходить из-под контроля. И когда экстремистские — я хочу это подчеркнуть — элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенную границу и не приступят просто к разбою. Не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее", — рассказал Путин.

17 августа на российских трассах Е95 и M1 были замечены несколько десятков грузовиков "Урал" и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков, идентичных машинам Росгвардии, которые, предположительно, двигались в сторону границы с Белоруссией. Об этом пишет расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT), которая проанализировала сообщения нескольких СМИ, а также записи с фотографиями и видео в соцсетях.