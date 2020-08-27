Марат Гельман сообщил об обыске в его квартире по чужому делу

Галерист Марат Гельман сообщил об обыске в его московской квартире по делу Юлии Ильинской. В четверг, 27 августа, её заочно арестовали за многократное голосование по поправкам к Конституции России.

Гельман подчеркнул, что живёт с законной женой и тремя детьми в Черногории. Однако, по его словам, некий суд установил, что он "фактически живёт с Юлией Ильинской на Остоженке". Гельман также опубликовал в фейсбуке фотографию следователей и понятых. Других деталей галерист не привёл.

Юлия Ильинская – гражданка Израиля и России. Во время голосования по поправкам к Конституции ей удалось проголосовать трижды – один раз электронно и два раза в российских диппредставительствах в Тель-Авиве и Хайфе. Ни там, ни там её не спросили о том, была ли она зарегистрирована на электронное голосование, и никак это не проверили, рассказала Ильинская.

Она также отметила, что её дочь, у которой ещё нет права на голосование (ей на день голосования было 17 лет), тоже смогла принять в нём участие. В российском консульстве в Хайфе у неё не проверили возраст. По словам Ильинской, она проголосовала трижды, чтобы "проверить систему на баги".