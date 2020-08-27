Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации. ВИДЕО

Под Харьковом на автомобильной трассе, ведущей в Киев, неизвестные обстреляли микроавтобус, а также избили находящихся в нём людей, которые являются членами политического объединения "Патриоты - за жизнь" депутата Верховной Рады Ильи Кивы.

Нападение засняли на видео очевидцы. На кадрах видно, как толпа выволакивает из автобуса нескольких человек и избивает их ногами, бьёт стёкла машины и поджигает её. Также на видео слышна стрельба.

Спустя полчаса после нападения Илья Кива заявил, что в его сторонников стреляли из автоматического оружия, двоих человек убили, одного ранили, а ещё нескольких похитили и увезли в неизвестном направлении. По его словам, нападавшие были участниками националистических организаций - полка "Азов" и партии "Национальный корпус".

В свою очередь в харьковской полиции сообщили, что стрельба велась из травматического оружия, погибших и похищенных нет, двое человек получили ранения и госпитализированы, их оперируют врачи, ещё один получил черепно-мозговую травму. Кроме того как минимум девятерых нападавших удалось задержать по горячим следам.

Позже Кива сделал новое заявление, уже подтвердив, что погибших среди его сторонников нет, но один из раненных "совсем плохой".

В "Азове" и "Национальном корпусе" отрицают причастность к нападению. При этом украинские СМИ пишут том, что вражда этих организаций с Кивой и его сторонниками "очевидны". Ровно за день до инцидента под Харьковом националисты уже нападали на членов объединения "Патриоты - за жизнь".

В МВД Украины пообещали, что "все виновные в применении насилия будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности". При этом глава ведомства Арсен Аваков, комментируя задержание части нападавших, заявил, что они "с мускулами и без мозгов", но "такие же", как и те, кто подвергся нападению. По заявлению Авакова, пострадавшие "ехали с политических гастролей".

Со специальным заявлением по поводу случившегося выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он осудил нападение, добавив, что "расследования по таким делам должны происходить как можно быстрее, а суды должны принимать решения, руководствуясь исключительно буквой закона, а не политической конъюнктурой". "Мы не должны допустить вращения к лихим 90-м с дерзкими разборками на улицах", - резюмировал Зеленский.

О создании организации "Патриоты - за жизнь" стало известно в середине июня. Илья Кива, рассказывая тогда о её целях, заявлял, что это "восстановление мира, законности и порядка". Украинское издание Strana.ua пишет при этом, что "достаточно очевидно, что организация призвана составить противовес на улицам националистам: её костяк составляют мужчины молодого и среднего возраста, спортивного телосложения".

Кива также заявлял, что члены его организации должны быть готовы к "борьбе" и "самопожертвованию" и обещал, что они "остудят горячие головы, которые решили, что они вершители судеб", а также "поставят их в рамки".