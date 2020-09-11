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Лицом к событию. Почему русские молчат

Лицом к событию. Почему русские молчат
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Лицом к событию. Почему русские молчат

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Писательница Алексиевич не понимает, почему российская интеллигенция не поддерживает белорусский протест. Она пишет открытое письмо с таким вопросом. Ей отвечают кто как может. Что скажете вы? В программе участвуют актриса Лия Ахеджакова, журналисты Кирилл Мартынов и Дмитрий Навоша.

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