Лицом к событию. Почему русские молчат

Писательница Алексиевич не понимает, почему российская интеллигенция не поддерживает белорусский протест. Она пишет открытое письмо с таким вопросом. Ей отвечают кто как может. Что скажете вы? В программе участвуют актриса Лия Ахеджакова, журналисты Кирилл Мартынов и Дмитрий Навоша.
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