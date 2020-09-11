Лицом к событию. Почему русские молчат

Писательница Алексиевич не понимает, почему российская интеллигенция не поддерживает белорусский протест. Она пишет открытое письмо с таким вопросом. Ей отвечают кто как может. Что скажете вы? В программе участвуют актриса Лия Ахеджакова, журналисты Кирилл Мартынов и Дмитрий Навоша.