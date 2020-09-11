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Время Свободы

Время Свободы: Репетиция 2021 года. Тест для "умного голосования" Навального

Время Свободы: Репетиция 2021 года. Тест для "умного голосования" Навального
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Время Свободы: Репетиция 2021 года. Тест для "умного голосования" Навального

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Россияне публикуют ответы на призыв к ним Светланы Алексиевич не молчать о событиях в Белоруссии***Началось голосование на региональных выборах в России, на которых Алексей Навальный призывал прибегнуть к «умному голосованию»***Дональд Трамп признался, что намеренно занижал опасность коронавируса в своих публичных выступлениях весной .

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