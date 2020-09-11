Время Свободы: Репетиция 2021 года. Тест для "умного голосования" Навального

Россияне публикуют ответы на призыв к ним Светланы Алексиевич не молчать о событиях в Белоруссии***Началось голосование на региональных выборах в России, на которых Алексей Навальный призывал прибегнуть к «умному голосованию»***Дональд Трамп признался, что намеренно занижал опасность коронавируса в своих публичных выступлениях весной .