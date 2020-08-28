В Чите на подростка, прикурившего от свечи в храме, завели уголовное дело

Следственный комитет по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Читы, который прикурил сигарету от свечи в православном храме. Его подозревают в оскорблении чувств верующих.

Уголовное дело возбуждено по второй части статьи, которая касается публичных оскорблений верующих, совершённых в общественных местах. Как отягчающее обстоятельство следствие рассматривает тот факт, что молодой человек заснял весь процесс на видео и выложил его в социальные сети.

Сам правонарушитель давно раскаялся в содеянном. Он приносил публичные извинения через соцсети, а видео с прикуриванием сигареты в храме удалил. Кроме того, юноша заявлял о давлении и поступавших в его адрес угрозах.

"Я не хотел никого обидеть, я вам клянусь. Я это сделал даже не ради хайпа, не было такой задумки, чтобы это видео залетело. Просто вообще для себя, по своей глупости, тупости. Я просто не знал, что за это есть какая-то статья, ответственность", — говорил он в видео на своей странице в инстаграме.

Статья Уголовного кодекса России об оскорблении чувств верующих предусматривает штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до трёх лет.