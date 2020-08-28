Журналисту Давиду Френкелю разбили окна автомобиля и прокололи шины

В Санкт-Петербурге неизвестные разбили окна и прокололи все колеса у автомобиля корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля. Об этом редакции сообщил сам Френкель.
Журналист обнаружил свою машину разбитой сегодня утром, когда вышел из дома, чтобы поехать к врачу.
"Заметили утром сегодня, а разбили прошлой ночью, мы сутки не пользовались и не заметили. Связываю исключительно с историей с моим переломом, кто-то мстит или угрожает. Либо от полицейского, который мне руку сломал, либо от провокатора Абрамова, либо от 190 гимназии", - рассказал Френкель корреспонденту сайта Север.Реалии.
Ранее Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело против полицейского Дениса Дмитриева, который сломал Френкелю руку на избирательном участке во время голосования по поправкам в Конституцию. Отказ в ведомстве мотивировали, в частности, вымышленными событиями и показаниями свидетелей, которые противоречат сказанному в суде.
Самого Френкеля при этом оштрафовали по двум статьям: о неповиновении полицейскому и о вмешательстве в осуществление работы избиркома. Кроме того, ему вынесли предупреждение о нарушении режима самоизоляции.
- 30 июня журналист "Медиазоны" Давид Френкель пытался попасть на избирательный участок №2219 в Петербурге после сообщений о возможных нарушениях во время предварительного голосования по поправкам к Конституции. Полицейский не пропускал корреспондента и потребовал, чтобы он ушел из помещения. При этом у Френкеля была аккредитация Центральной избирательной комиссии, которая позволяла ему находиться на участке.
- Сотрудник полиции с номером 009175 попытался выгнать его с участка, где проходило голосование. Полицейский заломил журналисту руку и ударил по ней кулаком. Позже у Френкеля диагностировали перелом руки и сделали операцию. В МВД России считают, что полицейский действовал в рамках закона, а председатель петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко заявил, что журналист "Медиазоны" "вёл себя очевидно провокационно", а перелом получил, поскольку, со слов полицейских, упал сам.
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