Журналисту Давиду Френкелю разбили окна автомобиля и прокололи шины

В Санкт-Петербурге неизвестные разбили окна и прокололи все колеса у автомобиля корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля. Об этом редакции сообщил сам Френкель.

Журналист обнаружил свою машину разбитой сегодня утром, когда вышел из дома, чтобы поехать к врачу.

"Заметили утром сегодня, а разбили прошлой ночью, мы сутки не пользовались и не заметили. Связываю исключительно с историей с моим переломом, кто-то мстит или угрожает. Либо от полицейского, который мне руку сломал, либо от провокатора Абрамова, либо от 190 гимназии", - рассказал Френкель корреспонденту сайта Север.Реалии.

Ранее Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело против полицейского Дениса Дмитриева, который сломал Френкелю руку на избирательном участке во время голосования по поправкам в Конституцию. Отказ в ведомстве мотивировали, в частности, вымышленными событиями и показаниями свидетелей, которые противоречат сказанному в суде.

Самого Френкеля при этом оштрафовали по двум статьям: о неповиновении полицейскому и о вмешательстве в осуществление работы избиркома. Кроме того, ему вынесли предупреждение о нарушении режима самоизоляции.