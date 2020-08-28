Россия высылает сотрудника посольства Норвегии в Москве

Москва высылает одного из старших дипломатов посольства Норвегии. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел России. Дипломат должны покинуть страну в течение трех дней.



28 августа посол Норвегии в России был вызван в российский МИД, где ему было объявлено о высылке сотрудника посольства. Имя норвежца, который был объявлен персоной нон грата, в сообщении МИД не называется. По данным источника РИА Новости, это советник посольства Норвегии Ян Флэте.

19 августа стало известно о решении норвежских властей выслать российского дипломата в связи с недавним шпионским скандалом. В Москве тогда заявили о неизбежном ответе на эти действия Осло.

Ранее сообщалось, что полиция в Осло задержала норвежца по подозрению в передаче иностранному государству информации, которая может нанести ущерб национальным интересам. Его задержали после встречи с человеком, предположительно, являющимся сотрудником российской разведки. Норвежские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что задержанный – выходец из России. Он работает сотрудником консалтинговой компании, сотрудничающей с проектом "Северный поток – 2".