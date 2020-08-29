Путин открыл "трассу смерти". Чем опасна "Таврида"

Президент России Владимир Путин запустил движение на новых участках трассы "Таврида" – одного из крупнейших российских инвестиционных проектов в аннексированном Крыму. Трасса строится уже несколько лет, и за это время жертвами ДТП на "Тавриде" стали многие десятки людей. "Тавриду" уже давно окрестили в народе "трассой смерти". Меньше месяца назад, 31 июля, когда микроавтобус, перевозивший туристов, врезался в стоявший грузовик "КамАЗ", погибли 9 человек, 18 получили травмы. Интересно, что в тот же день, когда открывалась не достроенная пока полностью "Таврида", Путин сделал важное заявление, касающееся ситуации в Беларуси, что значительно отвлекло общественное внимание от его поездки в Крым.

Резкий рост ДТП со смертельным исходом в Крыму правозащитники фиксировали еще в 2018 году. Строители тогда торопились открыть движение по новой трассе к вводу в эксплуатацию Керченского моста. За первые 6 месяцев 2019 года на трассе произошли 63 аварии – почти в три раза больше, чем на старой дороге. Погибли 19 человек – против четырех на старой трассе. Многие местные жители предпочитали не пользоваться новой дорогой, зная о ее опасности.

Особенно тяжелой ситуация становилась в месяцы летнего туристического сезона, когда нагрузка на трассу резко увеличивалась. При этом зафиксированы многочисленные нарушения правил перевозки пассажиров, состояние автотранспорта не отвечало техническим нормам, да и дисциплина самих водителей оставляла желать лучшего. Огромной проблемой для безопасности движения стали грузовики, которые, согласно правилам, вообще не должны выходить на трассу в случае, если температура воздуха превышает 32 градуса. Большинство тяжелых ДТП связаны с выездом на встречную полосу. Наличие отбойников в таких ситуациях просто не давало машинам увернуться от удара. В случае поломки на трассе у машин часто не было возможности съехать на обочину, и они создавали дополнительную опасность для других участников движения.

Общественные активисты и чиновники из Крыма, опрошенные редакцией Крым.Реалии, многократно указывали на недопустимость открытия движения по недостроенной дороге. Они отмечали и отсутствие достаточного количества мест для отдыха на протяженных участках трассы. В некоторых местах выезд на "Тавриду" и съезд с нее регулируются с помощью светофоров, а не более безопасных транспортных развязок.

В проекте "Тавриды" есть существенные недочеты, результатом которых становится гибель людей. В то же время к большому количеству смертельных ДТП приводит и недисциплинированность водителей, считает севастопольский журналист Давид Аксельрод.

– Трассу "Таврида" окрестили "трассой смерти". Я не знаю, насколько вы согласны с таким определением, но вы на сайте "Крым.Реалии" говорили о том, что там даже не предусмотрены места отдыха для водителей. Они действительно не предусмотрены, или просто трасса недостроена и поэтому таких "карманов" там еще нет?

– Они не то чтобы вообще не предусмотрены, их просто мало. И в некоторых местах – как раз совпало, это те участки, где происходили достаточно громкие ДТП, в том числе и последнее с гибелью восьми человек, – их просто нет. Где-то они есть, они чуть ли не подряд идут. Но есть достаточно длительные промежутки "Тавриды", где если что-то случилось с водителем или с автомобилем, то просто некуда съехать, нет обочины – стоит отбойник. И водитель вынужден останавливаться прямо возле этого отбойника. И соответственно, любой автомобиль, который следует за ним, будет вынужден выезжать на параллельную полосу, чтобы объехать стоящую машину. Ну, и поскольку скоростные режимы на этой трассе достаточно высокие, то это в любом случае провоцирует риски возникновения ДТП.

– Правда ли, что на некоторых участках "Тавриды", уже построенных, съезд и выезд на трассу регулируется светофорами, а развязок, которые позволяют беспрепятственно съезжать с этой трассы, нет?

– Такие участки, безусловно, есть, но в то же время в некоторых местах на "Тавриде" есть съезды с трассы. И я так понимаю, что единственное, на что обратил внимание президент Путин, когда проезжал по трассе, это как раз отсутствие достаточного количества этих съездов. Но он имел в виду, конечно, что люди чаще едут не в центральный Крым, а больше на запад или на юг, к морю. Трасса неоднородна – это то, что в итоге превратилось в проблему. В одном месте мы видим скопление мест для отдыха и съездов, в другом – длительные участки, где нет ни того, ни другого.

– Насколько я понимаю, трасса "Таврида" до сих пор не достроена, а в четверг состоялось ее открытие президентом Путиным. Как это совместить?

– От Керчи до Севастополя открыто движение по всем четырем полосам – и в одном, и в другом направлении. Буквально в июне был достроен последний участок между Белогорском и Симферополем. И я так понимаю, что открытие Путиным "Тавриды" связано с этим. Рабочие будут оставаться на месте, потому что до истечения официальных сроков строительства еще довольно много времени – это декабрь 2020 года. Но вот открытие движения по четырем полосам возвели в разряд неофициального праздника, что ли.

– За время строительства на трассе "Таврида" погибло очень много людей – это факт, который признают все. Как вы считаете, что было главной причиной ДТП, часто со смертельным исходом, – отсутствие этих "карманов"? Или, может быть, это было связано с тем, что трасса только строилась и была опасна?

– Тут комплекс причин. В целом вы правильно заметили и относительно "карманов", и относительно того, что это все-таки была стройка. Не все полосы сразу были открыты, увеличивая риск выезда на встречку. Строители могли неправильно или нечетко обозначить, какой маневр должен делать водитель. Но и многие водители, вырываясь на эту трассу, пренебрегают скоростным режимом. И несмотря на ограничение в 90 километров в час, регулярно можно встретить машины, которые едут и 120, и 140, и даже 160 километров в час. Что максимизирует все эти риски, о которых мы с вами говорили. Водители тоже несут ответственность – наряду со строителями и недочетами в инфраструктуре.

– Как вы полагаете, когда трасса будет полностью введена в строй, количество происшествий снизится?

– Остается на это надеяться. Будем смотреть, что произойдет за следующие несколько месяцев. К сожалению, насколько я понимаю, президент Путин не обратил внимания на проблему "карманов" на трассе. Учтет ли отзывы водителей компания "ВАД", которая является подрядчиком? По всей видимости, не учтет. Но будем надеяться, что съезды дополнительные, если они появятся, может быть, будут играть роль условного "улавливающего тупика" для водителей, которые смогут съехать с "Тавриды", имеющей высокий скоростной режим, на трассу, которая имеет более низкий скоростной режим. Будем надеяться, что ДТП станет меньше, травм и смертей тоже.