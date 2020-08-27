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Лицом к событию

Путин подкидывает силовой "резерв" минскому другу

Путин первым опробовал трассу "Таврида". 27 августа 2020

"Александр Григорьевич попросил меня создать правоохранительный резерв для оказания помощи на случай беспорядков. И я его создал". Владимир Путин совсем не вмешивается в дела Беларуси! Вообще не вмешивается! Это весь мир вмешивается. А Путин ну всего лишь подкинул своих силовиков другу Александру Григорьевичу. Ну просто чтоб было. На всякий случай. Мы этот "случай", а также другие формы активизации Владимира Путина обсудим с нашими гостями - это аналитик фонда Карнеги Андрей Колесников и руководитель информационной службы Белорусской ассоциации журналистов Ольга Хвоин. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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