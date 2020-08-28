Общее собрание учредителей Российского антидопингового агентства РУСАДА приняло решение уволить с должности руководителя организации Юрия Гануса, передаёт агентство Р-Спорт. Решение принято по рекомендации наблюдательного совета организации. В её деятельности обнаружены финансовые нарушения. Ганус не признаёт нарушения, а перед отставкой активно комментировал проблему допинга в российском спорте.

Ганус возглавил РУСАДА в сентябре 2017 года, откликнувшись на вакансию на сайте для поиска работы. Должность руководителя была вакантна полгода, он выиграл закрытый конкурс, хотя его карьера никогда не была связана со спортом. 56-летний менеджер занимался управлением в сфере промышленности и преподавал в МГТУ им. Баумана.

Менеджер пришёл в антидопинговое агентство в худшее время для российского спорта. После допингового скандала на олимпиаде в Сочи агентство фактически было в изоляции и находилось без статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, то есть, результаты его тестирования не признавались за рубежом.

В ноябре 2015 РУСАДА заподозрили в скрытии положительных допинг-проб российский спортсменов. В январе 2016 сбежавший в США Григорий Родченков рассказал о системе подмены проб на играх в Сочи. После этого скоропостижно скончались два топ-менеджера РУСАДА — исполнительный директор Никита Камаев и председатель исполнительного совета Вячеслав Синев.

На посту главы РУСАДА Ганус громко говорил о проблеме допинга в российском спорте. "Сразу скажу: я не оппозиционер. Моя работа в РУСАДА — миссия, вызов. Здесь я бьюсь за наш спорт, отстаиваю национальные интересы", — говорил он в интервью Sports.ru. Чиновников, ответственных за массовое применение допинга, он называл "предателями", выступал против министра спорта Павла Колобкова и руководтсва Федерации лёгкой атлетики.

"Россия как никто другой должна быть заинтересована в том, чтобы разобраться в проблемах своего прошлого", — написал он в открытом письме президенту Владимиру Путину.

Атака на чиновника началась через анонимный телеграм-канал. В начале июля в телеграме появился большой текст, в котором Гануса и его сотрудников обвиняли в злоупотреблении служебным положением, коррупции и нецелевом расходовании средств. Через несколько дней президент Олимпийского комитета Станислав Поздняков заявил, что по результатам аудита в финансовой деятельности антидопингового агентства действительно обнаружили нарушения.

Директор РУСАДА говорил, что организация действительно прошла плановый аудит в мае этого года, но замечания, которые высказали агентству, оказались незначительными. Наблюдательный совет посчитал по-другому.