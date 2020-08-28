Берлинская клиника "Шарите", где находится на лечении российский оппозиционер Алексей Навальный, запросила помощи экспертов по ядам и химическим боевым отравляющим веществам из лабораторий Бундесвера и британской армии. Об этом сообщают источники журнала Der Spiegel.

По данным журнала, запрос направлен в закрытую военную лабораторию в Мюнхене, где работают лучшие в стране специалисты по ядам и боевым химическим веществам. Кроме того, консультации запрошены у британской военной лаборатории "Портон-Даун", которая, в частности, занималась диагностикой бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Навальный с 20 августа находится в коме. В пятницу клиника выпустила отчёт о состоянии его здоровья. Сообщается, что он по-прежнему находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких, однако его состояние стабильно. "Говорить о долгосрочных последствиях отравления ещё слишком рано", — отмечается в сообщении.

Навальный был госпитализирован утром 20 августа с комой неясного происхождения в Омске и отправлен в искусственную кому. Российские врачи не смогли выяснить причину его состояния, немецкие подозревают отравление ингибитором холинэстеразы — к этому классу веществ относятся боевые отравляющие вещества, например, "Новичок" и зарин, пестициды и некоторые лекарства.

Соратники оппозиционера уверены, что он был отравлен. Провести расследование требуют ведущие западные политики. Уголовное дело в России не открыто — российские официальные лица утверждают, что нужно дождаться выявления вещества, которым мог отравиться оппозиционер.

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