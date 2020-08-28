Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Клиника "Шарите" запросила помощи в диагностике Навального у военных экспертов по ядам

Алексей Навальный в изолированном боксе при транспортировке в "Шарите"

Берлинская клиника "Шарите", где находится на лечении российский оппозиционер Алексей Навальный, запросила помощи экспертов по ядам и химическим боевым отравляющим веществам из лабораторий Бундесвера и британской армии. Об этом сообщают источники журнала Der Spiegel.

По данным журнала, запрос направлен в закрытую военную лабораторию в Мюнхене, где работают лучшие в стране специалисты по ядам и боевым химическим веществам. Кроме того, консультации запрошены у британской военной лаборатории "Портон-Даун", которая, в частности, занималась диагностикой бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Навальный с 20 августа находится в коме. В пятницу клиника выпустила отчёт о состоянии его здоровья. Сообщается, что он по-прежнему находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких, однако его состояние стабильно. "Говорить о долгосрочных последствиях отравления ещё слишком рано", — отмечается в сообщении.

Навальный был госпитализирован утром 20 августа с комой неясного происхождения в Омске и отправлен в искусственную кому. Российские врачи не смогли выяснить причину его состояния, немецкие подозревают отравление ингибитором холинэстеразы — к этому классу веществ относятся боевые отравляющие вещества, например, "Новичок" и зарин, пестициды и некоторые лекарства.

Соратники оппозиционера уверены, что он был отравлен. Провести расследование требуют ведущие западные политики. Уголовное дело в России не открыто — российские официальные лица утверждают, что нужно дождаться выявления вещества, которым мог отравиться оппозиционер.

Новость дополняется

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG