Германские врачи, лечащие Алексея Навального, запросили у болгарских медиков материалы по отравлению бизнесмена Емельяна Гебрева. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на расследование, проведённое совместно с группой Bellingcat. Источники расследования не раскрываются.

Издание полагает, что врачи из берлинской клиники "Шарите", в которой находится оппозиционер, могли прийти к выводу, что при отравлении Гебрева и Навального использовались схожие отравляющие вещества.

Ранее врачи из "Шарите" сообщили, что российского оппозиционного политика могли отравить из группы ингибиторов холинэстеразы, в которую, в частности, входят органофосфаты. Согласно информации Spiegel и Bellingcat, теперь германские врачи склоняются к тому, что Навальный подвергся воздействию веществ из этого семейства. К ним относятся инсектициды, а также нервно-паралитические токсины, в частности зарин и "Новичок", разработанный в СССР. "Новичком", по данным Великобритании, в 2018 году в Солсбери были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь.

Емельян Гебрев занимался поставками оружия на Украину. 18 апреля 2015 года во время приёма для партнёров, бизнесмен почувствовал недомогание и вскоре потерял сознание. Примерно в то же время похожие симптомы недомогания появились у его сына, находившегося в другой части города. Признаки отравления были отмечены и у директора компании, который тоже находился далеко. Однако было и обстоятельство, общее для всех троих: за несколько часов до приёма, утром того же дня, они находились в одном месте – в своём офисе в Софии.

Расследователи Bellingcat и издание The Insider пришли к выводу, что к отравлению Гебрева имел отношение бывший офицер ГРУ Сергей Федотов. Он же предположительно был связан с россиянами, возможно, причастными к отравлению Скрипалей в Великобритании.