Германские врачи, лечащие Алексея Навального, запросили у болгарских медиков материалы по отравлению бизнесмена Емельяна Гебрева. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на расследование, проведённое совместно с группой Bellingcat. Источники расследования не раскрываются.
Издание полагает, что врачи из берлинской клиники "Шарите", в которой находится оппозиционер, могли прийти к выводу, что при отравлении Гебрева и Навального использовались схожие отравляющие вещества.
Ранее врачи из "Шарите" сообщили, что российского оппозиционного политика могли отравить из группы ингибиторов холинэстеразы, в которую, в частности, входят органофосфаты. Согласно информации Spiegel и Bellingcat, теперь германские врачи склоняются к тому, что Навальный подвергся воздействию веществ из этого семейства. К ним относятся инсектициды, а также нервно-паралитические токсины, в частности зарин и "Новичок", разработанный в СССР. "Новичком", по данным Великобритании, в 2018 году в Солсбери были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь.
Емельян Гебрев занимался поставками оружия на Украину. 18 апреля 2015 года во время приёма для партнёров, бизнесмен почувствовал недомогание и вскоре потерял сознание. Примерно в то же время похожие симптомы недомогания появились у его сына, находившегося в другой части города. Признаки отравления были отмечены и у директора компании, который тоже находился далеко. Однако было и обстоятельство, общее для всех троих: за несколько часов до приёма, утром того же дня, они находились в одном месте – в своём офисе в Софии.
Расследователи Bellingcat и издание The Insider пришли к выводу, что к отравлению Гебрева имел отношение бывший офицер ГРУ Сергей Федотов. Он же предположительно был связан с россиянами, возможно, причастными к отравлению Скрипалей в Великобритании.
- Навальный был госпитализирован в больницу Омска 20 августа. Врачей больницы критиковали за то, что они в течение нескольких часов не разрешали транспортировку пациента в немецкую клинику.
- Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский заявил, что диагноз "отравление" был основным и определяющим при госпитализации политика, но результаты лабораторных исследований его не подтвердили.
- Мураховский попросил коллег из берлинской клиники "Шарите" предоставить данные анализов, на основании которых был сделан вывод об отравлении. Врач предложил германским медикам обменяться биоматериалами пациента для более точной диагностики.
- 26 августа медработники Омской области опубликовали открытое письмо, в котором заявили, что невозможно отрицать, что Навальный был спасён омскими врачами. "Настоящий доктор всегда вне политики. Однако сейчас людей, сохранивших Навальному жизнь, втягивают в политический процесс", – говорится в обращении. В тексте утверждается, что врачам омской больницы скорой помощи поступают угрозы.
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