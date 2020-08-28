Лукашенко о вводе российских войск: "Ни рука, ни нога не дрогнет" 

Александр Лукашенко, выступая в пятницу в Орше перед рабочими местного предприятия "Савушкин" и журналистами государственных СМИ, сделал ряд заявлений, касающихся массовых протестов против его правления, а также информации о том, что Россия объявила о возможной силовой поддержке действующего президента Белоруссии.

Лукашенко подтвердил, что по его просьбе Владимир Путин создал "силовой резерв" для помощи официальным властям Белоруссии, однако "ни один солдат из России пока не пересёк границу", поскольку, как сказал Лукашенко, "мы пока справляемся сами". При этом он подчеркнул, что ни у него, ни у Путина, "не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе "устаканить" любого, кто дёрнется на западной границе Союзного государства".

"Президент России понимает, что защищая Белоруссию, он прежде всего защищает Россию", - резюмировал Лукашенко.

Также он сравнил нынешнюю ситуацию в Белоруссии с началом Великой Отечественной войны. "Я вынужден был привести армию в полную боевую готовность и фактически окружить Гродно, чтобы они не смотрели на эту нашу жемчужину", - заявил действующий глава государства, не уточнив при этом, кто такие "они".

Кроме того, Лукашенко высказался о символике, которую использует оппозиция - бело-красный флаг, который был официальным флагом Белорусской Народной Республики в 1918—1919 годах, а также официальным флагом Белоруссии в течение четырёх лет после распада Советского Союза. Лукашенко заявил, что оппозиция использует его "вместе с портретами Адольфа Гитлера".

Комментируя то, что сам президент Белоруссии в своё время принимал присягу именно под красно-белым флагом, Лукашенко призвал "не критиковать" его за это, поскольку он был "законопослушным". "Тогда был такой флаг, - сказал Лукашенко, отметив, что в итоге за нынешнюю белорусскую символику, напоминающую советскую, на референдуме в 1995 году проголосовало большинство граждан.

Отдельно президент Белоруссии пообещал ответить на санкции Литвы и Польши в отношении Белоруссии. По мнению Лукашенко, эти страны "зажрались". Он заявил, что поручил правительству переориентировать все торговые потоки с портов Литвы на другие. По словам Лукашенко, "30% литовского бюджета формируют белорусские грузопотоки через Литву". "Мы поставим их на место", - пообещал глава государства.