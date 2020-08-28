Германия не исключает санкций против РФ в связи с отравлением Навального

Германия может ввести новые санкции против России, если она придёт к заключению, что за отравлением оппозиционера Алексея Навального стоит российское государство. Об этом в пятницу заявил глава МИД Германии Хайко Маас, сравнив дело Навального, который сейчас госпитализирован в берлинскую клинику "Шарите", с убийством в Берлине в прошлом году бывшего полевого командира чеченских сепаратистов Зелимхана Хангошвили. Власти Германии подозревают российские спецслужбы в организации убийства, из страны были высланы несколько сотрудников российского посольства.

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу также прокомментировала ситуацию вокруг Навального. По её словам, "когда будет больше ясности", она будет готова инициировать "общеевропейскую реакцию" на отравление российского оппозиционера - а не только реакцию одного государства. Какой могла бы быть эта реакция, она не сказала.

После покушения на Сергея и Юлию Скрипаль в британском Солсбери, в которым британская сторона обвинила российскую военную разведку, страны ЕС выслали в общей сложности более 100 российских дипломатов. Были введены также персональные санкциии против подозреваемых в причастности к покушению. Более жёсткие меры, однако, на уровне ЕС не вводились.

Маас и Меркель также прокомментировали отношения между Германией, ЕС и Россией в широком контексте. По словам главы МИД Германии, если российские власти расследуют дело Навального, и расследование не станет "фиговым листком", то это может открыть путь к улучшению отношений с Москвой.И он, и Меркель при этом подчеркнули, что германское правительство по-прежнему придерживается цели достижения "хороших отношений" с Россией и привержено диалогу с ней о глобальных проблемах, таких как ситуация в Сирии или урегулирование конфликта на Украине. Меркель также против того, чтобы связывать между собой случай Навального и газопровод "Северный поток - 2", и выступила за достройку газопровода.