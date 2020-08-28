Макрон: "вмешательство Москвы в Белоруссии - худший вариант"

Российское вмешательство в ситуацию в Белоруссии было бы "наихудшим вариантом из возможных". Такое мнение высказал в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон - отреагировав на слова президента России Владимира Путина о подготовке "резерва" из числа сотрудников российских правоохранительных органов на случай обострения ситуации в Белоруссии.

По словам Макрона, в телефонном разговоре с Путиным он прямо назвал нежелательным военное или полицейское российское вмешательство в Белоруссии.

По словам Макрона, ни он, ни канцлер Германии Ангела Меркель не хотят "повторения того, что произошло на Украине" в 2014 году, когда после массовых уличных протестов из страны бежал президент Виктор Янукович, а Россия под предлогом "защиты русскоязычного населения" аннексировала Крым, а затем оказала помощь сепаратистам в Донбассе, что привело к до сих пор не завершившемуся вооружённому конфликту.

По словам Макрона, он и Меркель хотят, чтобы Путин убедил Лукашенко в необходимости привлечь ОБСЕ в качестве посредника между властями Белоруссии и протестующими. Из слов французского президента следует, что Путин донёс эту идею до Лукашенко, однако белорусский лидер не согласился с ней.

Путин прямо не говорил о возможности ввода в соседнюю страну российских военных, однако его слова о резерве из сотрудников правоохранительных органов вызвали обеспокоенность в странах ЕС. Меркель ранее заявила, что "надеется", что Путину не придётся использовать свой "резерв", а глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель напомнил, что сама официальная Москва не раз говорила о недопустимости внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии: "Я предполагаю, что это относится и к действиям самой России" - сказал Боррель.

Россия и Белоруссия входят в Организацию договора о коллективной безопасности и должны оказывать друг другу помощь в случае внешних угроз. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, против власти которого в последние недели проходят массовые акции протеста, в последние дни заявляет о наличии таких угроз со стороны западных соседей Белоруссии. В пятницу он фактически подтвердил, что договорился с Путиным о вооружённой поддержке России в случае, если посчитает обстановку на западной границе угрожающей. При этом Польша и Литва заявляют, что не укрепляли свои силы на границе и не имеют никаких агрессивных планов.