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В Хабаровске прошла пятидесятая акция протеста в поддержку Сергея Фургала

Архивное фото

Жители Хабаровска в 50 раз подряд устроили несанкционированную акцию в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по делу об организации покушений на бизнесменов.

В центре города прошел часовой митинг, завершившийся шествием по центральной улице. По оценке издания DVhab.ru, в акции приняли "тысячи" человек, по оценкам мэрии число участников не превысило 1200.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля, ему вменяют организацию покушений на региональных бизнесменов. C 11 июля в Хабаровском крае, а также в других регионах проходят массовые митинги и пикеты.

"Хабаровск – наша внутренняя Беларусь"
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"Хабаровск – наша внутренняя Беларусь"

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Протестующие требуют "справедливого суда в регионе", а также суда присяжных. 20 июля новым исполняющий обязанности главы края был назначен Михаил Дегтярёв, после чего к требованиям митингующих добавилась также отставка президента России Владимира Путина.

  • Мэрия Харовска потребовала демонтировать баннер в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала. В центре города сейчас размещен плакат "Я/Мы верим в тебя" и фотография политика. Это небольшая застекленная конструкция. Однако в администрации города считают, что она не попадает под понятия "реклама" и "социальная реклама", сообщает "Сибирь.Реалии".

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