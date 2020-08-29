В Хабаровске прошла пятидесятая акция протеста в поддержку Сергея Фургала

Жители Хабаровска в 50 раз подряд устроили несанкционированную акцию в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по делу об организации покушений на бизнесменов.
В центре города прошел часовой митинг, завершившийся шествием по центральной улице. По оценке издания DVhab.ru, в акции приняли "тысячи" человек, по оценкам мэрии число участников не превысило 1200.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля, ему вменяют организацию покушений на региональных бизнесменов. C 11 июля в Хабаровском крае, а также в других регионах проходят массовые митинги и пикеты.
Протестующие требуют "справедливого суда в регионе", а также суда присяжных. 20 июля новым исполняющий обязанности главы края был назначен Михаил Дегтярёв, после чего к требованиям митингующих добавилась также отставка президента России Владимира Путина.
- Мэрия Харовска потребовала демонтировать баннер в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала. В центре города сейчас размещен плакат "Я/Мы верим в тебя" и фотография политика. Это небольшая застекленная конструкция. Однако в администрации города считают, что она не попадает под понятия "реклама" и "социальная реклама", сообщает "Сибирь.Реалии".
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