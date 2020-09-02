Низкоорбитальный Роскосмос. Владимир Бекиш – про караваны ракет

Когда стране трудно, и экономика не очень, и денег на все не хватает, приходится от чего-то отказываться. И отказываются в такой ситуации от того, без чего можно обойтись. На днях Роскосмосу "урезали" финансирование на 150 миллиардов рублей. А это значит, без космоса – по крайней мере в какой-то его ипостаси – Россия обойдётся. Пока что. А может, и не пока что.

Жизнь показывает, что исторические вехи в освоении космоса типа "первый спутник" и "первый человек в космосе" всё дальше и дальше от сегодняшней российской космонавтики. Как, впрочем, и другие, пусть и вполне "рядовые" достижения. Чего нельзя сказать о некоторых других странах.

В 2019 году страны мира произвели 102 запуска ракет в космос. Лидирует (как и в предыдущем, 2018 году) Китай – 37 пусков. Затем США – 27 ракет, на третьем месте Россия с 25 пусками ракет-носителей. При этом в космос было выведено в совокупности 433 спутника различного назначения. Из них 389 – американские. Россия, вместе с Индией, на 3–4-м месте, после Китая.

На 2019 год на орбите Земли находились 830 американских космических аппаратов, 280 китайских, и российских (плюс ещё советских) – 147… Конечно, ради справедливости нужно отметить, что значительная часть последних американских спутников – это аппараты системы раздачи интернета Starlink корпорации Илона Маска. И всё же…

Все эти спутники находятся в ближнем космосе, на околоземных орбитах. Это пространство, непосредственно прилегающее к Земле, называют низкоорбитальным. Высоты этих орбит над Землей находятся в диапазоне 200–2000 километров. Так вот, предполагается, что к 2030 году на этих орбитах будут находиться 50 000 спутников, в основном они будут заниматься раздачей интернета землянам.

Основными инвесторами, разработчиками, владельцами этой группировки будут Илон Маск, Amazon, правительство Великобритании и фонд Mubadala из Объединенных Арабских Эмиратов. Казалось бы, при чём тут Эмираты? Им что, больше некуда вложить деньги, чем в эти вполне рискованные штуковины? Однако при ближайшем рассмотрении выясняется несколько интересных фактов.

Подумаешь, Марс! Не самое уютное место, чтобы туда рваться великой России!

20 июля ОАЭ запустили космический аппарат к Марсу. Несмотря на неплохие отношения с Россией и вполне себе известность в мире Роскосмоса и его руководителей, этот марсианский зонд Эмираты создали с помощью американских и европейских специалистов, без России. А запустили к Марсу с помощью японской ракеты-носителя. Можно, конечно, сказать – ну, запустили, и ладно. А что до России – подумаешь, Марс! Не самое уютное место, чтобы туда рваться великой России! Но вот тут ещё какая загогулина – 23 июля миссию к Марсу запустил Китай. Причем сложнейший комплекс в составе: орбитальный блок, посадочный модуль, марсоход. Всё идёт к тому, что Китай станет второй державой после США, которая будет ездить по красной планете на марсоходе. России в этом списке, увы, нет и не предвидится…

И это ещё не все. Америка 30 июля запустила к Марсу свой очередной марсоход (дался им всем этот Марс!), причём самый крупный за всю историю, более тонны весом. Марсоход оснащён беспилотником-дроном, для полетов в марсианском небе! Понятно, что хочется в этом месте процедить сквозь зубы про батут, ну да ладно… В феврале США запустили уникальный зонд к Солнцу, который в 2021 году приблизится к нашей звезде и "нырнёт" в её "атмосферу". Стоимость проекта "Паркер" 1,5 млрд долларов. Интересно, сколько раз это будет к тем самым недостающим 150 млрд рублей Роскосмоса?

Если вернуться опять к ОАЭ, то месяц назад в этой стране было объявлено о проведении национальной программы "Арабские пионеры космоса". Она подразумевает создание в стране космической промышленности. То есть научных центров, промышленных объектов для развития и создания спутников, аппаратуры и прочей орбитальной ерунды. Приглашают специалистов со всего мира. Каждый желающий может подать заявку онлайн, и если будет принят, то получит оплачиваемые работу, переезд, проживание и обеспечение в течение двух лет.

Зачем это все традиционной нефтяной стране – даже загадка. Может, они знают что-то такое, чего не знают в России?.. Что-нибудь, например, такое опять же про низкоорбитальный космос, про те десятки тысяч спутников, которые там скоро поселятся, чтобы, в частности, раздавать землянам интернет и связь. Как считается, количество устройств-пользователей этого "космического интернета" составит через несколько лет 30 миллиардов единиц, то есть все мы будем ходить с новыми устройствами в руках. Как вы понимаете, их кто-то произведет и продаст… И вот та же Amazon получила разрешение от властей США на размещение в космосе 3236 спутников интернет-коммуникации. Компания вложит в этот проект 10 миллиардов долларов. А группировка Starlink составит 42 000 спутников. И в ОАЭ, которые являются сегодня одним из крупнейших акционеров компании Маска, намереваются создать производство спутников путём 3D-печати.

Cогласно оценке Morgan Stanley, к 2040 году объем рынка интернет-трансляций составит 400 миллиардов долларов. Это в свою очередь будет составлять примерно 40% объема космической индустрии. Те 150 миллиардов рублей, которые недодадут Роскосмосу, – это сколько в долларах? Два миллиарда? Копейки – по мировым космическим масштабам…

Владимир Бекиш – блогер

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