Страны Запада вновь осудили насилие и репрессии в Белоруссии

Дипломатические миссии США, Великобритании, Швейцарии и Европейского cоюза в Минске выступили с заявлением, в котором осудили непропорциональное применение силы против участников акций протеста в Белоруссии, а также призвали "немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных". В заявлении подчёркивается, что путь к выходу из политического кризиса в Белоруссии лежит через национальный диалог, а возможность для него будет создана, если власти расследуют все случаи злоупотреблений и привлекут виновных к ответственности.

Действия белорусских правоохранительных органов по отношению к демонстрантам в заявлении названы "бесчеловечными". "Мы выражаем солидарность со всеми жертвами насилия и жестокого обращения. Мы соболезнуем семьям погибших", – говорится в документе. Дипломаты также заявили, что "поражены мирными демонстрациями, продолжающимися по всей Беларуси", которые, по мнению авторов письма, демонстрируют решимость и мужество народа страны в стремлении к демократическим переменам.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда было объявлено о победе на выборах действующего президента Александра Лукашенко – участники акций протеста не признают эту победу. На улицы Минска ежедневно выходят тысячи людей, самые крупные акции протеста собирали больше 100 тысяч. В особенности в первые дни протестов сотрудники правоохранительных органов жестоко разгоняли их, есть многочисленные свидетельства пыток и избиений людей. Несколько участников акций протеста погибли.

На воскресенье намечен новый массовый марш против Лукашенко.

МИД Белоруссии в воскресенье лишил аккредитации десятки журналистов, в том числе четверых корреспондентов Белорусской службы Радио Свобода и корреспондента канала "Настоящее время". Теперь им фактически запрещено работать в стране. Аккредитаций лишились журналисты, работающие на множество иностранных СМИ.

Посольство США в Минске 29 августа выразило обеспокоенность "продолжающимся преследованием журналистов, блокировкой независимых СМИ и оппозиционных веб-сайтов, периодическими отключениями Интернета и произвольными задержаниями мирных граждан". Лишение журналистов аккредитации раскритиковали ряд стран Запада и международные организации. Белорусский проправительственный союз журналистов выступил за выдачу новых аккредитаций тем коллегам, которых её лишили.

В Белорусском союзе журналистов утверждают, что продолжают внимательно следить за развитием ситуации и "рассчитывают, что в результате переаккредитации все белорусские и иностранные профессиональные журналисты и редакции в соответствии с законом возобновят свою работу в Беларуси в полном объеме и в ближайшее время".