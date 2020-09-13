Щелчок в стиле ретро. Артемия Троицкого накрывает биг-бит

Хедлайнер сто шестьдесят пятого выпуска программы "Музыка на Свободе" – голландская группа The Kik, члены которой делают вид, что живут в 1960-х, хотя на самом деле продвигают горизонты нового рок-н-ролла. Рок-критик Артемий Троицкий немного предаётся воспоминаниям о молодости, но потом читает внушительную лекцию о вечной музыке.
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