Национальная разведка США отказалась от брифингов по безопасности проведения президентских выборов для Конгресса из-за утечек секретной информации с прошлых встреч в прессу. Об этом пишут американские СМИ.

Разведка продолжит отправлять информацию в Конгресс в письменном виде. Минюст, Пентагон и министерство внутренней безопасности США по-прежнему будут проводить брифинги.

Глава Палаты представителей Нэнси Пелоси и глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф в совместном заявлении назвали действия разведки "отречением от законной обязанности информировать Конгресс". Пелоси и Шифф отметили, что Белый дом говорит об интересах нескольких стран в президентских выборах в США – России, Китая и Ирана. Однако только Кремль активно принимает меры для обеспечения наилучшего для себя результата на выборах президента Соединённых Штатов, говорится в заявлении.

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден в свою очередь заявил, что разведка отменила брифинги для Конгресса, чтобы скрыть помощь президенту США Дональду Трампу со стороны российского президента Владимира Путина.

В начале августа глава Национального центра контрразведки США Уильям Эванин сообщил, что Россия стремится очернить Джо Байдена и продвинуть кандидатуру действующего президента в соцсетях и на российском телевидении.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что утверждения о вмешательстве Москвы в выборный процесс в США не имеют ничего общего с правдой.