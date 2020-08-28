Трамп согласился баллотироваться на новый срок

Дональд Трамп дал официальное согласие вновь баллотироваться в президенты США от Республиканской партии. Об этом он заявил в четверг в своей речи, которая завершила съезд Республиканской партии, продолжавшийся четыре дня.

Традиционно кандидаты в президенты выступают с этой речью, находясь в одном зале с тысячами делегатов съезда. Однако из-за эпидемии COVID-19 обе главные партии США отказались от проведения "живых" съездов – демократы полностью, республиканцы частично. В результате, Трамп обратился к однопартийцам и американцам с Южной лужайки Белого дома в Вашингтоне в присутствии большой аудитории – более чем в полторы тысячи человек. Пресса отметила, что на многих не было защитных масок.

Речь Трампа была посвящена трём основным темам: грандиозным успехам его администрации, великому будущему Америки и опасности, которую несет стране кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден. Трамп пообещал, что после победы над "китайским вирусом", распространение которого, по его словам, Китай мог, но не сумел сдержать, США вернуться к "рекордному благосостоянию". Он также пообещал, что в самое ближайшее время Америка создаст вакцину от COVID-19.

В своей речи Трамп посвятил много времени описанию "катастрофы", которая "ожидает все и вся: от фондового рынка и энергетики до образования и нравственности" в случае победы демократов на выборах. "Никогда ранее избиратели не сталкивались с явным выборов между двумя партиями, двумя видениями будущего, двумя философиями и двумя программами. Эти выборы решат: сможем ли мы сохранить "американскую мечту" или позволим социалистической программе уничтожить нашу великолепную судьбу", - сказал Трамп.

По словам Трампа, Байден на протяжении 47 лет своей политической карьеры сознательно и постоянно обманывал своих избирателей и торговал их интересами. Если Байден победит на выборах, Китай станет хозяином Америки, заявил Трамп.

Во время выступления Трампа, Джо Байден опубликовал несколько твитов. "Когда президент Трамп занял эту должность, он унаследовал растущую экономику от администрации Обамы-Байдена. Как и все остальное, что он унаследовал в своей жизни, он присвоил это", "Дональд Трамп называет себя президентом военного времени. Однако сейчас, вместо того, чтобы возглавить борьбу с коронавирусом, он машет белым флагом", - написал в твиттере кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.

Выборы президента США пройдут 3 ноября.