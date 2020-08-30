Под флагом России. Демонстрация в Берлине против мер из-за коронавируса

Рейхстаг, Бранденбургские ворота, колонна Богине Победы – все это исторический правительственный центр Берлина. Можно сравнить – как Красная площадь столицы ФРГ. Но даже здесь ни разрешения на проведение демонстраций, ни даже переговоров с властями на эту тему по закону не требуется. Демократический порядок позволяет везде проводить акции протеста, согласовывать надо только маршруты шествий.

В субботу, 29 августа, в центре Берлина, в его правительственных кварталах было 38 тысяч демонстрантов. Они пришли сюда, чтобы выразить свое несогласие с мерами, введенными правительством из-за эпидемии коронавируса. Если бы речь шла о временах до пандемии, можно было бы говорить о том, что акция протеста такого масштаба – явление обычное. Демонстрация поразила не количеством, а тем, что, во-первых, через суд преодолела запрет берлинских властей, что количество желающих выйти на акцию протеста было больше ожидаемого и что часть из них намерена была устроить (и устроила) столкновения с полицией.

Разгон митинга считается в Германии крайней мерой, которую власти используют редко и неохотно. Поэтому, учитывая опыт последней большой демонстрации с критикой мер правительства в связи с пандемией, когда тысячи демонстрантов игнорировали основные требования властей по соблюдению дистанции и ношению масок, правительством Берлина было принято решение запретить субботнюю демонстрацию. Это решение инициаторы сумели оспорить в суде, что было личным поражением сенатора внутренних дел (берлинские министры называются сенаторами) Андреаса Гайзеля и можно было бы сказать победой демократии, если бы не несколько эксцессов, которых, собственно, и опасались власти города.

В колоннах демонстрантов были видны флаги ЛГБТ-сообщества, несколько неонацистских, точнее, похожих на них по внешнему виду, а также – что было неожиданным – российские флаги. Столкновений между группами демонстрантов зафиксировано не было. Всех объединяло желание возврата к жизни до коронавируса, без введенных ныне ограничений, когда запрещено, например, участие зрителей на футбольных матчах как минимум до октября.

При этом в субботу протестовало все же меньшинство. Политику правительства в связи с коронавирусом одобряет, согласно опросам, почти две трети населения – 66 процентов. Споры чаще возникают о размерах штрафов за нарушения режима карантина и других правил.

Главное условие для разрешенных массовых сборищ – соблюдение дистанции и ношение масок – многие демонстранты сознательно игнорировали. Это было предсказуемо, так как люди протестовали среди прочего и против этих условий, по их мнению, неоправданно строгих.

Интересно, что столкновения произошли в двух местах: на бульваре Унтер ден Линден как раз напротив российского посольства, а также на площади перед Рейхстагом, где заседает парламент страны и где рядом находится ведомство федерального канцлера. В остальных местах демонстранты вели себя спокойно, а на большой площади вокруг колонны Победы даже соблюдали дистанцию и носили маски. Все это говорит о неоднородности протеста. И о том, что часть демонстрантов просто использовала политику властей в вопросах защиты населения от последствий пандемии как повод показать себя.

Больше всех отличились так называемые рейхсбюргеры или райхсбюргеры, буквально "граждане рейха" – участники экстремистского движения, отрицающего легитимность нынешней ФРГ и не признающего ее органы власти как таковые. Их насчитывается немногим больше 10 тысяч, но они склонны к актам насилия, в том числе с применением оружия. В субботу вечером некоторые из них были среди тех, кто спровоцировал толпу на штурм Рейхстага, который был остановлен полицией на знаменитых ступенях.

Попадание демонстрантов в здание Рейхстага, то есть его захват, мог и удаться, так как в момент, когда демонстранты неожиданно штурмом преодолели ограждение, им противостояли всего трое полицейских. Но подмога успела подойти оперативно, и полицейские отогнали демонстрантов от стеклянных стен входа в здание, оттеснили их со ступеней исторической лестницы, а далее и вовсе отогнали эту часть демонстрации на луг перед двумя главными зданиями власти ФРГ. Вообще же субботняя демонстрация обнаружила предел сил полиции в Берлине, точнее, их нехватку для города с более чем 3,5-миллионным населением. Было задействовано три тысячи полицейских, и это практически весь контингент.

Тем не менее перед Рейхстагом никого не задерживали, хотя там в полицейских бросали бутылки. Но вот неподалеку, на бульваре перед посольством России, задержали 300 человек. В основном речь идет о нападавших на полицейских и желающих затеять с ними массовое побоище. Некоторые стражи порядка получили травмы.

Среди арестованных оказался известный многим немцам своими поварскими (веганскими) книгами 39-летний Аттила Хильдман. После начала пандемии коронавируса он приобрел и другую известность – как приверженец теории заговоров при объяснении причин эпидемии и сторонник демонизации правительства Меркель. Многие его высказывания признаны правоэкстремистскими и антисемитскими, в русле идеологии райхсбюргеров, движение которых, однако, не запрещено. Аттила Хильдман успел выступить с речью перед демонстрантами, а затем переместился к посольству России, где и был в итоге задержан.

После разгона участников акции протеста у Рейхстага и у российского посольства демонстрация без помех продолжалась у колонны победы.

Инициатор берлинской акции Михаель Балльвег – участник штутгартской инициативы "Инакомыслящие 711" (Stuttgarter Initiative Querdenken 711. – Прим. РС). Выступая перед собравшимися, он потребовал отмены всех законов, принятых в связи с эпидемией коронавируса, а также немедленной отставки правительства. Этот призыв был встречен аплодисментами. В то же время оратор поблагодарил берлинскую полицию, которая, по его словам, "создала возможность для нашего свободного волеизъявления".

Американский юрист, защитник климата и противник вакцинации Роберт Фрэнсис Кеннеди – младший, племянник президента Джона Фицджеральда Кеннеди, высказывался на митинге против создания сети мобильной связи 5G, предупреждал о создании тотального полицейского государства и словесно нападал на Билла Гейтса. Напомнив о визите в Берлин в 1963 году своего знаменитого дяди, он заявил, что Джон Кеннеди посетил тогда Германию потому, что там "проходил фронт борьбы с тоталитаризмом. И сейчас фронт борьбы с тоталитаризмом снова проходит через Берлин", – заявил он.

События в Берлине, особенно символическая акция на ступенях Рейхстага, произвели на многих немецких политиков удручающее впечатление.

Права граждан на собрания и на выражение своего мнения имеют границы там, где государственные правила попираются ногами

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер в интервью Bild am Sonntag сказал: "Здание Рейхстага – место заседаний нашего парламента – является символическим центром нашей демократии, преданной идеалам свободы. То, что анархисты и экстремисты используют этот наш символ в своих интересах и целях, невыносимо и неприемлемо. Я благодарен полиции, которая быстро и последовательно продемонстрировала адекватную реакцию. Государство не должно быть толерантно к подобному хулиганству". Говоря о соотношении основных прав граждан и прав на собрания и митинги, министр сказал: "Права граждан на собрания и на выражение своего мнения имеют границы там, где государственные правила попираются ногами".

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас возмущен поведением части демонстрантов: "Все имеют право оспорить мероприятия, введенные в связи с пандемией, и право отстаивать свои взгляды. Но никто при этом не должен был бы солидаризоваться с правыми экстремистами и атаковать полицейских, а также своими действиями увеличивать риск заражения коронавирусом других граждан ФРГ. Флаги Рейха перед зданием бундестага и вовсе постыдное безобразие".

Вице-канцлер, социал-демократ Олаф Шольц заявил: "Наша конституция гарантирует свободу мнений и демонстраций. Это наш ответ на крушение Веймарской республики и ужасы времен национал-социализма. Но нацистская символика и близкая к ней символика рейхсбюргеров не имеет к нашим ценностям отношения и тем более неприемлема перед зданием бундестага".