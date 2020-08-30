В Белоруссии прошли новые массовые акции противников Лукашенко

В Минске основная часть протестующих против официальных итогов президентских выборов ушла от Дворца независимости.



Помощник президента Николай Латышенок пообщался с людьми у Дворца независимости около 40 минут, отмечает портал Tut.By. Он вышел к митингующим, когда на площади оставалось всего несколько десятков человек, а остальные разошлись под сильным ливнем.

Белорусская служба Радио Свобода вела прямую трансляцию.

От дворца, в котором расположена резиденция президента Александра Лукашенко, также уехала военная техника, о вводе которой в центр белорусской столицы ранее в воскресенье сообщили очевидцы. Они рассказывали о переброске в город спецтехники и БМП со служащими внутренних войск.



В Минске и других городах страны 30 августа при участии десятков тысяч людей проходили "Марши за мир и независимость". В белорусской столице за первые два часа акции были задержаны, по данным МВД, 125 человек – за участие в несогласованном мероприятии.



По информации лишенного аккредитации белорусского правозащитного центра "Весна", на митингах в воскресенье по всей стране были задержаны более 70 человек. В Могилёве среди задержанных оказался журналист 6tv.by Алесь Соболевский. В Гродно на выходе из своего дома была задержана международный секретарь Белорусского независимого профсоюза Лиза Мерляк.

В Минске с утра на площади Независимости стояли перекрытия, дежурила милиция. Неподалёку находились милицейские автобусы, автозаки и водомёты. У резиденции Лукашенко протестующие оставляли послания и "подарки" президенту по случаю его дня рождения. Среди оставленных вещей был гроб с надписью "Диктатор – политический труп", а также траурные венки.

Агентство "РИА Новости" в ответ на свой запрос, где находился Лукашенко, получило фотографию политика с автоматом в руках.

Как отмечают журналисты, в воскресенье протестующих было гораздо больше, чем неделю назад.

Днём ранее МИД Белоруссии лишил аккредитации десятки журналистов, в том числе четырёх корреспондентов Белорусской службы Радио Свобода и корреспондента телеканала "Настоящее Время". Теперь им фактически запрещено работать в стране.