Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Москве неизвестные избили активиста Егора Жукова

Егор Жуков

В российской столице избит один из осуждённых по "московскому делу" Егор Жуков. Об этом вечером в воскресенье сообщил канал его команды.

По этим сведениям, на Жукова напали и избили возле подъезда его дома.

Новость дополняется

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG