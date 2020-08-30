В Москве неизвестные избили активиста Егора Жукова

В российской столице избит один из осуждённых по "московскому делу" Егор Жуков. Об этом вечером в воскресенье сообщил канал его команды.
По этим сведениям, на Жукова напали и избили возле подъезда его дома.
Новость дополняется
В российской столице избит один из осуждённых по "московскому делу" Егор Жуков. Об этом вечером в воскресенье сообщил канал его команды.
По этим сведениям, на Жукова напали и избили возле подъезда его дома.
Новость дополняется
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