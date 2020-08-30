На марше ЛГБТ в Одессе произошла драка с участием националистов

В Одессе в воскресенье Марш равенства, который проводили ЛГБТ-активисты, закончился дракой между ними и националистами.

Как отмечает издание "Украинская правда", акция в поддержку квир-культуры проходила на Приморском бульваре, куда пришли и члены организации "Традиция и порядок". Они начали оскорблять собравшихся, используя нецензурную лексику, в результате между двумя группами возникла потасовка. Кто-то из присутствующих применил слезоточивый газ, несмотря на полицейских, охранявших участников ЛГБТ-марша.

"Интерфакс", со ссылкой на полицию, передаёт, что газ распылили противники марша. Они также забрасывали собравшихся яйцами. В ходе беспорядков пострадали двое полицейских. За нарушение порядка задержали 16 человек. В отношении них, по информации правоохранительных органов, будут составлены протоколы по административным статьям о мелком хулиганстве и неповиновении требованию представителя власти.

"Такого уровня агрессии и безнаказанного насилия не было на одном мероприятии "ОдессаПрайд" в предыдущие годы", - приводит украинское агентство УНИАН заявление оргкомитета фестиваля квир-культуры.