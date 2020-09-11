Время Свободы:Колесникова в тюрьме, Цепкало верит в Путина, Тихановская: "Лукашенко - диктатор"
Выборы в России с 11 по 13 сентября прошли с многочисленными нарушениями, отмечают независимые наблюдатели*** Деятели культуры Германии призывают канцлера Ангелу Меркель вступиться за арестованную в Беларуси Марию Колесникову***Истории евреев, выживших в войну в городе Пушкин в Ленинградской области
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