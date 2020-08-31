На выборах в парламент Черногории побеждает оппозиция

На прошедших в воскресенье, 30 сентября выборах в парламент Черногории лидирует оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" и другие оппозиционные партии и движения. Вместе они получают более 50 процентов голосов. За правящую Демократическую партию социалистов прозападного президента страны Мило Джукановича отдали свои голоса 33 процента избирателей. Об этом свидетельствуют данные экзитполов Центра мониторинга и исследований (CEMI).

Таким образом, правящая партия набирает 30 мест в 81-местном однопалатном парламенте (Скупщине), в то время как объединенная коалиция, в которую входит пророссийский "Демократический фронт", может претендовать на 41 место.

Лидер оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич уже объявил о победе оппозиции на парламентских выборах в стране.

Президент Мило Джуканович заявил, что не признает поражение правящей партии и призывает дождаться официальных данных.

Ранее три оппозиционные коалиции заявили о намерении сформировать правительство и отправить в отставку Джукановича, который фактически руководит Черногорией почти 30 лет. Критики обвиняют его в коррупции, преследовании независимых СМИ и манипуляциях на выборах.

Эксперты связывают нынешний результат Демократической партии социалистов на выборах с принятием в декабре прошлого года закона о свободе вероисповедания, который предусматривает возвращение в собственность государства объектов и земель религиозных общин. Принятие закона, ставящего под угрозу имущество Сербской православной церкви в стране, сопровождалось массовыми протестами и задержанием депутатов оппозиционной фракции в парламенте. В ходе обсуждения документа в здании парламента был распылён слезоточивый газ. Полиция задержала не менее 20 депутатов оппозиционного "Демократического фронта".