На выборах в парламент Черногории побеждает оппозиция

На прошедших в воскресенье, 30 сентября выборах в парламент Черногории лидирует оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" и другие оппозиционные партии и движения. Вместе они получают более 50 процентов голосов. За правящую Демократическую партию социалистов прозападного президента страны Мило Джукановича отдали свои голоса 33 процента избирателей. Об этом свидетельствуют данные экзитполов Центра мониторинга и исследований (CEMI).
Таким образом, правящая партия набирает 30 мест в 81-местном однопалатном парламенте (Скупщине), в то время как объединенная коалиция, в которую входит пророссийский "Демократический фронт", может претендовать на 41 место.
Лидер оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич уже объявил о победе оппозиции на парламентских выборах в стране.
Президент Мило Джуканович заявил, что не признает поражение правящей партии и призывает дождаться официальных данных.
Ранее три оппозиционные коалиции заявили о намерении сформировать правительство и отправить в отставку Джукановича, который фактически руководит Черногорией почти 30 лет. Критики обвиняют его в коррупции, преследовании независимых СМИ и манипуляциях на выборах.
Эксперты связывают нынешний результат Демократической партии социалистов на выборах с принятием в декабре прошлого года закона о свободе вероисповедания, который предусматривает возвращение в собственность государства объектов и земель религиозных общин. Принятие закона, ставящего под угрозу имущество Сербской православной церкви в стране, сопровождалось массовыми протестами и задержанием депутатов оппозиционной фракции в парламенте. В ходе обсуждения документа в здании парламента был распылён слезоточивый газ. Полиция задержала не менее 20 депутатов оппозиционного "Демократического фронта".
- Власти Черногории ранее обвинили ряд оппозиционных активистов в подготовке переворота в стране в 2016 году, во время предыдущих выборов. Утверждается, что в подготовке переворота принимали участие российские спецслужбы или, во всяком случае, их сотрудники. В 2019 году суд в Черногории вынес обвинительный приговор в отношении 14 человек. Самый большой срок получил российский гражданин, предположительно сотрудник Главного управления Генштаба России (российской военной разведки) Эдуард Шишмаков – 15 лет. Его и ещё одного россиянина судили заочно.
- По версии обвинения, россияине (по другим данным его настоящая фамилия Моисеев), находясь на территории Сербии в 2016 году, создали группу сербских граждан, которые должны были спровоцировать кровопролитие в Подгорице. Предполагалось захватить парламент и убить премьера Мило Джукановича, обеспечить приход к власти "Демократического фронта" и сорвать интеграцию Черногории в НАТО.
- В ночь на 16 октября 2016 года в Черногории были арестованы 20 человек по подозрению в подготовке нападений на госучреждения. Все они являются гражданами Сербии. Обвиняемые настаивали в суде, что все дело сфабриковано и их преследуют по политическим мотивам как представителей оппозиционной силы, ориентированной на сотрудничество с Россией.
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