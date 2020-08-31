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Латвия, Литва и Эстония введут санкции против Лукашенко

Александр Лукашенко

Латвия, Литва и Эстония сегодня, как ожидается, обнародуют списки белорусских официальных лиц, против которых эти три страны ввели санкции в связи с предполагаемой фальсификацией выборов президента Белоруссии и жестокого подавления акций протеста.

В списке будет и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом заявил литовский президент Гитанас Науседа. Лукашенко будет запрещён въезд в страны Балтии.

Страны ЕС ранее принципиально договорились о необходимости ввести санкции против ряда белорусских чиновников, однако о составе списка возникли разногласия. В частности, не все государства согласились с включением в список Лукашенко. Такой подход разочаровал представителей стран Балтии, которые выступают за более жёсткие меры. Они решили ввести санкции самостоятельно.

В Белоруссии уже три недели продолжаются многотысячные протесты против официальных итогов выборов президента, которые, как утверждается, были сфальсифицированы в пользу Лукашенко. Многие участники акций протеста были задержаны, жестоко избиты, подвергались унижениям. Несколько человек погибли. Страны Запада не признали официальные результаты, выразили возмущение происходящим и призвали власти к диалогу с оппозицией. Россия признала итоги выборов, а президент Владимир Путин поздравил Лукашенко.

В Литве сейчас находится главная соперница Лукашенко на выборах - Светлана Тихановская. В понедельник её соратники сообщили, что 4 сентября она должна выступить в Совете безопасности ООН.

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