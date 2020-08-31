Со счетов Соболь принудительно списали более 34 млн рублей

Соратница оппозиционера Алексея Навального, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь в понедельник сообщила, что с её банковских счетов судебные приставы принудительно списали более 34 миллионов рублей.

Соболь опубликовала в твиттере скриншот, на котором видно, что остаток по счетам составляет минус 34 019 871 рубль 59 копеек, то есть речь не идёт о том, что деньги были физически списаны со счетов, а о блокировке соответствующей суммы.

В разговоре с "МБХ медиа" Соболь сказала, что речь идёт о принудительном взыскании средств по иску компании "Московский школьник" (29 миллионов рублей), а также взыскания по гражданским искам из-за летних акций протеста 2019 года, которые - как утверждает Соболь - уже были погашены. Несколько организаций, в том числе принадлежащие московским городским властям, подали иски против ряда оппозиционеров, обвинив их в нанесении ущерба в связи с организацией несогласованных акций протеста.

В октябре 2019 года суд обязал Любовь Соболь, Алексея Навального и ФБК выплатить более 87 миллионов рублей комбинату питания "Московский школьник". В расследованиях ФБК утверждалось, что эта организация связана с предпринимателем Евгением Пригожиным и причастна к отравлению школьников некачественными продуктами. Суд признал, что репутации компании тем самым был нанесён ущерб.

Несколько дней назад Пригожин объявил о том, что выкупил долг "Московского школьника" и теперь намерен сам добиться взыскания денег от оппозиционеров. Алексей Навальный в это время уже находился в коме после предполагаемого отравления. Он по-прежнему на лечении в берлинской клинике "Шарите".