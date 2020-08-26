Пригожин выкупил долг ФБК, чтобы "раздеть" Навального и Соболь

Бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ называют "поваром Путина", заключил с комбинатом питания "Московский школьник" договор уступки требования. Об этом сообщает пресс-служба связанной с предпринимателем компании "Конкорд". Это означает, что Алексей Навальный, Любовь Соболь и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) должны выплатить долг почти в 88 миллионов рублей не комбинату, а лично Пригожину.

"Я намерен раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей. Безусловно, если товарищ Навальный отдаст Богу душу, то лично я преследовать его на этом свете не намерен. Отложу это на неопределенный срок. А позже отыграюсь со всем удовольствием. Если же Навальный будет жить, то он должен ответить по всей строгости российского закона", - цитирует слова Пригожина "Конкорд". Бизнесмен также заявил, что его юристы "с сегодняшнего дня начнут работу по принудительному взысканию долга" с Соболь и ФБК.

В октябре прошлого года Евгений Пригожин выиграл у Фонда борьбы с коррупцией суд, согласно решению которого ФБК, Алексей Навальный и юрист фонда Любовь Соболь должны выплатить в общей сложности 88 миллионов рублей. Иск был связан с расследованием ФБК, в котором фонд обвинил комбинат питания "Московский школьник", принадлежавший Пригожину, в поставках некачественной еды и вызванной этим вспышкой дизентерии в московских детских садах и школах.

Из-за проигранного иска Навальный в июле 2020 года объявил о закрытии ФБК и создании нового юридического лица — "Фонда защиты прав". Пригожин, узнав об этом, пожертвовал ФБК миллион рублей. Фонд вернул ему деньги.