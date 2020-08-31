Адвокаты Пулатова намерены вскоре посетить Россию для встречи с ним

В Нидерландах в понедельник возобновился судебный процесс по делу о катастрофе малайзийского "Боинга" над Донбассом 17 июля 2014 года. Как утверждает сторона обвинения, он был сбит российской установкой "Бук" с территории под контролем пророссийских сепаратистов, обвинения предъявлены трём гражданам России и одному гражданину Украины, которые имели отношение к сепаратистам.

Суд начался в марте 2020 года, заседания проходят нерегулярно - сейчас слушания возобновились после перерыва в полтора месяца. Ожидается, что процесс продлится как минимум до осени будущего года.

Ни один из подсудимых не присутствует на суде. Только один, россиянин Олег Пулатов, представлен адвокатами. На сегодняшнем заседании адвокаты Пулатова заявили, что в ближайшее время намерены отправиться в Россию, чтобы встретиться с подзащитным и согласовать с ним тактику защиты. Они утверждают, что без этого слушать дело нельзя. Сторона обвинения выразила недоумение в связи с тем, что защитники не пообщались с Пулатовым раньше. Защита объяснила, что в Россию сейчас трудно попасть из-за эпидемии коронавируса. Представители обвинения в ответ указали, что из ряда стран уже возобновились регулярные авиарейсы в Москву.

На суде также выступили представители потерпевших - родственников погибших на борту самолёта. Они заявили, что будут добиваться от подсудимых выплаты компенсаций. Представители родственников погибших также обвинили российские власти в дезинформационной кампании в связи с катастрофой, которая, по их мнению, затрудняет расследование. Ранее компенсации многим родственникам жертв были выплачены авиакомпанией, однако они хотят добиться справедливой компенсации и от виновников катастрофы, если те будут установлены.