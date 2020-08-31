Песков: РФ может поделиться с Минском опытом принятия поправок

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков допустил, что Россия может поделиться с Белоруссией недавним опытом по изменению Конституции. "Этого нельзя исключать, конечно, почему ж не делиться опытом, тем более, что свежий опыт, достаточно богатый и экспертный, о чем говорят результаты голосования" - заявил в понедельник журналистам Песков.

Речь идёт об опыте принятия поправок к Конституции России, предложенных президентом Владимиром Путиным. После одобрения парламентом они были вынесены на общероссийское голосование 1 июля и получили, по официальным данным, поддержку почти 80 процентов проголосовавших. В числе поправок - так называемое обнуление сроков Путина, которое теоретически даёт ему возможность оставаться президентом до 2036 года. В действующей конституции Белоруссии, впрочем, вообще нет лимита на сроки, из-за чего Лукашенко недавно - по официальным данным - был переизбран на шестой срок. Против официальных итогов выборов в Белоруссии проходят многотысячные акции протеста.

Поправки к российской конституции также ввели в неё ряд социально-консервативных норм, среди них упоминание о Боге, о браке как союзе мужчины и женщины, о необходимости патриотического воспитания и о приоритете конституции над международным правом.

Технологии проведения голосования Песков назвал "вторичным элементом". Первичным он считает суть поправок, которые отвечают требованиям времени, суверенным особенностям государства, а главным - "уровень поддержки населения".

Песков также сказал, что "Россия не хочет и не может навязывать какие-то услуги без соответствующего обращения наших белорусских коллег и союзников".

Лукашенко уже некоторое время говорит о необходимости разработать новую конституцию. После выборов, реагируя на требование участников акции протеста уйти в отставку, он сказал, что готов будет поделиться полномочиями после принятия новой конституции, но в какие сроки - не сообщил.По словам Лукашенко, над проектом новой Конституции уже работают специалисты, в том числе судьи Конституционного суда. Он пообещал вынести новую редакцию Основного закона на общественное обсуждение.

Координационный совет, который сформировали представители белорусской оппозиции, выступает за возвращение к конституции 1994 года, по которой полномочия президента ограничены.

Песков также сообщил, что в ближайшие 2 недели должен состояться визит Лукашенко в Москву.

Белорусский лидер накануне отпраздновал 66-й день рождения. В то время как участники массовой акции протеста в Минске оставили для него "подарки" в виде плакатов с требованием отставки и гроба с надписью "политический труп", сотрудники силовых ведомств устроили "флэшмобы" в поддержку Лукашенко. В соцсетях размещены фото и видео поздравлений от бойцов ОМОН и милиционеров.