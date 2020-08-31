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Смена правительства после взрыва: названо имя нового премьера Ливана

Бейрут после взрыва в порту

Президент Ливана Мишель Аун поручил формирование нового правительства страны Мустафе Адибу - бывшему послу Ливана в Германии. Об этом было объявлено в понедельник, за несколько часов до визита в Бейрут президента Франции Эммануэля Макрона.

Формирование нового кабинета происходит на фоне беспрецедентного политического кризиса, который усугубился после мощного взрыва в порту Бейрута 4 августа, нанёсшего городу масштабные разрушения. После массовых протестов ушёл в отставку предыдущий кабинет.

Кандидатуру Адиба поддержали ведущие партии, представляющие различные религиозные общины страны. Он - мусульманин-суннит, как предусматривает политическая система Ливана, основанная на распределении ключевых постов в соответствии с конфессиональной принадлежностью.

Именно эту особенность политической системы, однако, в последнее время критикуют ряд ведущих политиков, участники протестов, а непрямо - и президент Франции, страны, сохраняющей большое влияние на ливанское общество. Во время своего предыдущего визита в Ливан Макрон говорил о необходимости радикальных перемен, фактически увязывая с ними объёмы международной помощи стране.

В результате взрыва аммиачной селитры, по оценкам, мощностью более килотонны в тротиловом эквиваленте, то есть одного из самых мощных неядерных взрывов в истории, погибли более 100 человек, разрушены тысячи домов, без крова остались до 300 тысяч жителей Бейрута. Акции протеста в Ливане, однако, начались ещё задолго до взрыва - их участники недовольны масштабной коррупцией, многие также выступают против роста влияния радикальной проиранской организации "Хезболла" на ливанскую политику.

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