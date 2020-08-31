Ещё один свидетель заявил, что в момент ДТП Ефремов был не за рулем 

На суде по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова ещё один свидетель заявил, что сразу после аварии актёр вышел из автомобиля со стороны пассажирского, а не водительского места. Также очевидец Андрей Гаев рассказал, что за рулем он видел другого человека, который, когда Гаев подошёл к машине, его обматерил.

Кроме Гаева в суде выступил третий свидетель защиты, Теван Бадасян, который заявил, что в автомобиле Ефремов был как минимум не один. По его словам, он видел в машине "высокого человека в бейсболке".

Ранее о том, что за рулём автомобиля Ефремова был другой человек, заявлял свидетель Алексей Кобец. Неподалеку от места аварии он пил пиво со свидетелем Гаевым – именно поэтому они оба выступили в суде. При этом Кобец сообщил о плохом зрении: правый глаз у него не видит совсем, на левом глазу – близорукость минус три.

В понедельник на заседании суда выяснилось, что Кобец и Гаев вместе воевали в Донбассе на стороне сепаратистов. Кроме того, Гаев признался, что несколько раз привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах.