Ещё один свидетель заявил, что в момент ДТП Ефремов был не за рулем 

На суде по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова ещё один свидетель заявил, что сразу после аварии актёр вышел из автомобиля со стороны пассажирского, а не водительского места. Также очевидец Андрей Гаев рассказал, что за рулем он видел другого человека, который, когда Гаев подошёл к машине, его обматерил.
Кроме Гаева в суде выступил третий свидетель защиты, Теван Бадасян, который заявил, что в автомобиле Ефремов был как минимум не один. По его словам, он видел в машине "высокого человека в бейсболке".
Ранее о том, что за рулём автомобиля Ефремова был другой человек, заявлял свидетель Алексей Кобец. Неподалеку от места аварии он пил пиво со свидетелем Гаевым – именно поэтому они оба выступили в суде. При этом Кобец сообщил о плохом зрении: правый глаз у него не видит совсем, на левом глазу – близорукость минус три.
В понедельник на заседании суда выяснилось, что Кобец и Гаев вместе воевали в Донбассе на стороне сепаратистов. Кроме того, Гаев признался, что несколько раз привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах.
- Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня на Садовом кольце. Погиб водитель фургона Сергей Захаров, в который въехала машина актёра. В момент случившегося Ефремов, по данным следствия, находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит до 12 лет колонии.
- Сам артист вину не признаёт, утверждая, что ничего не помнит, и высказывая при этом сомнения, что за рулём был он. В суде Ефремов заявил, что признает вину, если её ему докажут. При этом ранее он записал видеообращение к семье погибшего, в котором извинился перед ней и всеми, кто ему верил. Ефремов также заявлял, что "непростительно по пьянке садиться за руль", что он не понимает, как жить дальше, и что не собирается "отмазываться" от наказания, используя свои знакомства.
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