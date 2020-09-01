"Путину точно невыгодно": соцсети об избиении Егора Жукова

Сразу две новости, связанных с известным активистом и журналистом, осуждённым по "московскому делу" Егором Жуковым.

Во-первых, двусмысленная (по меньшей мере) ситуация с его поступлением в магистратуру НИУ ВШЭ. Егор поступил на профиль "Искусство кино: режиссура и драматургия", но вскоре после этого... был отменён весь набор.

Университет выпустил заявление о том, что отмена обучения никак не связана с поступлением Жукова, но, похоже, мало кого убедил.

Дмитрий Гудков:

Была в России Высшая школа экономики – и закончилась.

Сначала поувольняли преподавателей невосторженного образа мысли. А теперь принялись за студентов.

Чтобы не взять Егора Жукова в магистратуру, потребовалось закрыть целое отделение, пустив под нож всех остальных поступивших. И ничего, пустили, не поморщились.

Впрочем, все к лучшему. Горький свои университеты тоже не на Мясницкой проходил.

Алексей Глухов:

История с отчислением Жукова через закрытие целого учебного профиля "Искусство кино" и фактическое отстранение от преподавания не кого-нибудь, а Владимира Мирзоева*, конечно, фантастическая (для нормального времени). Но теперь это будет новая норма, причем, мы уже на той фазе, когда о пиаре и приличиях никто больше не заботится. Даже вместо веб-страницы программы, об открытии которой еще недавно с гордостью сообщали, теперь зияет провал: "страница не найдена 404".

Игорь Разумов:

Новость из рубрики «Высшая Школа экономики пробивает очередное дно».

Кирилл Мартынов:

В июле я интенсивно готовил свой выход из госуниверситета и вел консультации со всеми моими контактами.

Среди них был Егор Жуков, который растрогал меня историей о своем новом романе с Высшей школой экономики. В ночь после суда мы говорили с ним (разговор был опубликован), и он тогда считал, что ему важно получить диплом политолога из соображений верности нашему университетскому сообществу.

После суда государство выдало Егору волчий билет на занятия политикой, ведь этот студент записывал обидные видеоролики про национального лидера: так может делать только преступник и враг.

Так вот, в ходе летних переговоров Егор меня удивил меня новостью о том, что поступил в магистратуру Вышки по направлению - режиссура.

Как хорошо, подумал я тогда: ладно, таким помятым личностям как я больше нет места на празднике гособразования, но ведь я и переживу. Зато ребят вроде Егора не выкидывают и дают возможности учиться. О славная, добрая Вышка.

А вот сегодня стало известно, что Егора выкинули из Высшей Школы экономики, а программу, на которую он поступал, закрыли.

Что же, комментарии, кажется, уже излишни.

Ксения Ларина:

А вот вышка? ВШЭ во что превратилась? В идеологический фронт?

Увольняют всех неблагонадёжных, подозрительных, уличённых в сомнениях и нелояльности.. позорище просто.

Хочу сказать, что если «взрослые» отведут глаза и сделают вид, что не замечают настоящих причин расторжения контрактов , то студенты уж точно удивятся вслух.

Ради того, чтобы не пустить в магистратуру Егора Жукова, руководство вуза закрыло целое отделение! Вместе с педагогами и поступившими студентами. Вместе с мастером Владимиром Мирзоевым.

Я вообще впервые такое вижу.

У меня вот вопрос к еще не уволенным преподавателям : вы вообще в курсе, что у вас происходит ? Почему вы молчите? Может вы не знаете, что у вас людей увольняют за инакомыслие? Или вы считаете, что это типа «рабочие моменты»? Тогда скажите: это рабочие моменты, ничего особенного, все решения руководство вуза принимает профессионально и обоснованно, и мы эти решения поддерживаем и одобряем, нечего тут мутить неокрепшие мозги и раскачивать нашу стабильность. Так и скажите, прямо и смело.

Марина Акимова:

Честный человек теперь пойдет в Вышку, будет там учиться? Кроме денег и власти, руководителей этого "исследовательского университета" ничего не интересует

Но дальше больше - в тот же день Егора избили недалеко от его же дома.

Николай Подосокорский:

Фашизация нарастает. Навальный отравлен, теперь принялись за других активистов.

Александр Архангельский:

Егору Жукову - скорейшего выздоровления. Избившим - скорейшего заключения. Все остальное сейчас побоку.

Виктор Шендерович:

Избит Егор Жуков. Второе нападение за месяц с небольшим.

Дело происходит в Москве, нашпигованной видеокамерами.

Для чистоты мысли, представим себе второе за месяц нападение на прокремлевского политика - и скорость, с который будут найдены нападавшие...

Безнадега заключается в том, что происходящее уже почти не вызывает никаких позывов к действию. Запредельное торможение в полный рост - психика отключена и работает на щадящих оборотах. В ответ на попытку убийства Навального вышли в пикеты несколько человек. Избиение молодого оппозиционного политика вообще не станет темой. А если вдруг станет, дружный коллектив мелких федеральных бесов быстренько расскажет нам, что это, например, из-за девушки, молодо-зелено, гы-гы. Да и кто он вообще такой, этот Жуков... Не смешите. И уж Путину это точно невыгодно, правда ли?

Подоночная власть, деградированная страна, скверное время...

Сталингулаг:

Если можно безнаказанно отравить главного оппозиционера в стране, а потом юродствовать, рассказывая байки про шпионов и диверсантов, дестабилизирующих обстановку, то почему нельзя избить журналиста или начинающего политика? Примерно такой логикой руководствовались те, кто вчера напал на Егора Жукова. И дальше точно так же будут продолжать думать губернаторы и чиновники на всех уровнях. Они-то и раньше не утруждались игрой в гуманизм, а сейчас и тем более – зачем пытаться соблюдать какие-то законы, если всё решается насилием? В условиях закрытости системы, власть привыкла общаться между собой сигналами, и отравление Навального было воспринято, как однозначное «всё дозволено». Сейчас мы прочитаем массу предположений о том, почему был избит Жуков, в ход пойдут их самые любимые «это невыгодно» и «он ни на что не влияет, зачем его трогать». Так же, как говорили про Немцова. Так же, как, к сожалению, видимо, ещё скажут про других. Только тем, кто расширяет эти рамки вседозволенности, из уроков истории важно помнить, что дверью, открытой в мир насилия, можно очень легко самим оказаться раздавленными. Потому что только вначале зло настигает оппонентов и кажется управляемым, а потом оно перестаёт разбирать «своих» и «чужих», и чужими в результате становятся все

Егор Ершов:

Сколько было разговоров про то, что Егор Жуков - мажор, папенькин сынок и т.д.

Цену им показало его сегодняшнее избиение, помноженное на отчисление. Это сигнал: даже внукам Арбата пощады не будет, если будут заниматься слишком опасной по мнению Кремля и Лубянки самодеятельностью.

Желаю Егору сил все это выдержать!

Илья Клишин:

Сколько месяцев до русского Окрестина осталось?

Самым скептичным комментаторам подозрительным показался даже ответ Пескова журналисту "Дождя" о связи нападения с отравлением Навального:

Я бы не выстраивал здесь никаких цепочек. Мы не знаем, кто избил Жукова. Мы не знаем, почему избили молодого человека. Но мы знаем, то проверку проводят правоохранители. Будем надеяться, что виновные будут установлены и наказаны по закону.

Илья Вайцман:

Нервничают они, нервничают. За языком уже не следят, оговорочки по Фрейду. 😈 Про отравление Навального, стало быть, они знают, кто организовал.

Шутки шутками, но версия "сам себя избил", конечно, существует и активно продвигается.

Роман Голованов:

Ну, работа по разогреву протестов в России началась. Потихоньку готовят нас к большой сакральной жертве. Скажу страшную вещь, которая вызовет визги из ближайших кустов. Власть для оппозиции лучший защитник. Их берегут так, как никого из нас не берегут. Не дай Бог хоть волосок с либеральной макушки упадёт...

Мы сами не заметим, как случится большой взрыв в этой протестной вселенной. И будет уже не до шуток. Навальный, Жуков. Кто дальше?

Сергей Колясников:

Страшно жить российским оппозиционерам. Теперь если они халвой подавились или на собственной сопле подскользнулись, то виноваты понятно Кремль и Путин. Оно и верно, чем еще Путину заняться, как не следить за Навальным и Жуковым (тут в толпу, толкаясь локтями врезаются Люба Соболь, Анастасия Васильева и прочие "борцы", боящиеся только одного - забвения).

Борис Якеменко:

Знаете известный психологический феномен, когда после какого-нибудь теракта в полицию начинаются многочисленные звонки о заложенных бомбах и готовящихся взрывах. Это страдают те, кому не хватает внимания и славы. И активизируются просто честные психи.

С Егоркой Жуковым та же история.

Он давно понял, что сегодня в политические тренды можно легче всего попасть, освещая путь фингалами под глазом. Особенно когда нет ни цели, ни программы.

Андрей Десницкий:

Забавно видеть, как при взгляде на фото избитого Егора Жукова полезли наружу из вполне приличных дяденек (и только дяденек) чоткие пацаны из подворотен:

"Да ла-ана, это грим. Разве так бьют? Если б били - не так бы было, я-то в курсах. И ващще, чо за пацан, не смог за себя постоять? Чо сразу в ментуру-то?"

Гопники со своими понтами, ну что с них взять.

А с виду вроде как приличные.

Пока родной подворотней не пахнуло.

Артур Соломонов:

На гос тв уже монтируется видео, на котором Егор Жуков избивает сам себя, и слышатся коварные закадровые голоса с иностранным акцентом:

"Сакральная жертва..." - "Вторая пошла..." - "Бей, Егор, сильнее!" - "Позорь Кремль, дискредитируй власть..."

И покорный Егор делает, как велят западные кукловоды...

А вот ещё интересный виток - упоминание вместе обоих инфоповодов.

Михаил Пожарский:

Как избавиться от студента, которого проглядели, ненароком приняли и уже успели заключить с ним договор? Ясное дело, надо разбомбить Воронеж - закрыть все направление целиком. То есть, выкинуть других студентов, а заодно руководителя - режиссера Владимира Мирзоева. Егору, пожалуй, стоило подавать документы на все магистерские программы разом - можно было бы по приколу закрыть всю магистратуру ВШЭ. Но кто же знал... В общем, Жуков в итоге остается политологом, а ВШЭ оказывается позорищем.

Но это еще не все. Вчера, после выхода ролика, Жукова подкараулили у подъезда и избили (со второго раза - первая попытка была пару месяцев назад). Обошлось без серьезных травм. Еще совсем недавно, я бы, пожалуй, не стал рассматривать связь избиения и конфликта ВШЭ в качестве солидной гипотезы. Все-таки, когда руководство университета подсылает кого-то бить студента-критика - это совсем безумная ситуация. Однако нынче у нас отравленный Навальный лежит в немецкой больнице, а диктатор в соседней стране огораживается бронетехникой от поющих женщин. Возможно, это еще не весь запас безумия, который нам принес этот год.

Анна Качкаева:

Вчера двое неизвестных избили нашего выпускника Егора Жукова. Егор известен тем, что открыто высказывает свою позицию - о каких бы проблемах ни шла речь. С ним можно спорить, соглашаться или оппонировать, но ничем нельзя оправдать звериную жестокость нападавших, как нельзя было ничем оправдать преследование Егора год назад, во время «московского дела», когда Вышка сделала все возможное для его защиты. Надеюсь, что правоохранительные органы тоже это понимают, и виновные в нападении будут найдены и наказаны.

За несколько часов до избиения Егор в ютубе рассказал, что профиль «Искусство кино» магистерской программы НИУ ВШЭ, куда он поступил, закрыли. Он связал это с тем, что ректорат не хочет видеть его в Вышке из-за его политической активности. И мне, и некоторым моим коллегам уже пишут о том, что нападение на Жукова «заказала» Вышка из-за его выступления. Этот абсурд комментировать не буду.

Но убеждена, что в этих драматических обстоятельствах руководство Школы дизайна, руководство факультета и университета должны объясниться публично и прояснить ситуацию, как и в иных случаях, вызывающих общественный резонанс. Иначе никакие «этические кодексы» и «декларации ценностей» не помогут репутации одного из лучших (да-да, я так считаю!) университетов страны, а главное — мы потеряем доверие многих наших студентов.

Марат Гельман:

Хочу сказать некоторым своим друзьям из вышки : те кто избил Жукова и те кто его выгнал из института - часть одной силы. Просто функционал разный.

Как духовые и скрипичные инструменты в оркестре. Мелодия одна и Дирижер один.

Александр Шмелёв:

Этой зимой на одном из собраний неравнодушных граждан, возмущенных изменением Конституции ради тогда еще не объявленного, но уже очевидного продления полномочий Путина я познакомился с Егором Жуковым. И должен сказать, что он очень приятный молодой человек: умный и яркий, но вместе с тем достаточно скромный и не наглый. В общем от всей души желаю ему поскорее поправиться и выражаю всяческое сочувствие!

Ну, а политически, увы, нападение на него вполне укладывается в общую картину: многолетнее правление одного и того же диктатора, как правило, можно разделить на разные эпохи.

Так, "Путинизм v1.0" (2000-2011) претендовал на то, чтобы выглядеть как "демократия", пусть и "суверенная", с нападением на Грузию, делом ЮКОСа, "мюнхенской речью" и проч., но все-таки демократия, а во время фиктивного президентства Медведева даже с "модернизацией" и "перезагрузкой".

"Путинизм v2.0" (2012-н.в.) был, конечно, уже нескрываемым авторитаризмом, но еще с элементами демократии. Например, выборы хоть и нагло фальфицировались, но все же при некоторых раскладах где-то на них мог победить не тот, кого назначила власть. И оппозиционные митинги могли проходить - пусть и с дикими количеством усложнений, а, например, одиночные пикеты - и вовсе запросто. И вообще оппозиционная деятельность считалась более или менее легальной - можно было вполне открыто говорить, что ты не любишь Путина, хочешь, чтобы вместо него страну возглавил кто-то еще, и готов делать для этого какие-то действия. И НКО какие-то продолжали работать, несмотря на давление - вплоть даже до ОВД-инфо, ФБК и так далее. И независимые СМИ еще существовали. И проч.

Однако с изменением Конституции и "обнулением" сроков мы постепенно переходим к "Путинизму v3.0", который по замыслу его устроителей должен будет уже полностью соответствовать Узбекистану, Туркменистану и прочим "байствам" с вечной несменяемой властью. И там ничего такого быть уже не может. Невозможно себе представить человека, стоящего на туркменской улице с плакатом "Я против Туркменбаши". Или победу оппозиционного кандидата на выборах в горсовет Ашхабада.

Думаю, переходный период запланирован на период до 2024 года. Но за это время они намереваются всё зачистить. Чтобы очередную нарисованную "победу" Путина на "выборах"-2024 уже ничего не омрачало - все равно внешний мир ее, скорее всего, не признает, так зачем церемониться.

Отравление Навального, избиение (вкупе с одновременным исключением из университета, т.е. явным предупреждением "давай вали из страны") Жукова, превращение выборов любого уровня в многодневное "голосование на пеньках" - всё это первые признаки новой эпохи. И не знаю, кому как, но она мне совсем уж не нравится. Категорически не готов я в такой стране жить и готов сделать, что угодно, чтобы избежать такого будущего. Что делать - пока не понимаю, но что-то надо. Времени осталось не так уж много.