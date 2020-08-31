Егор Жуков рассказал о своём состоянии после нападения в Москве

Медицинское обследование не показало каких-либо травм головы у проходившего по "московскому делу" Егора Жукова, которого вечером 30 августа избили двое неизвестных.

Об этом рассказал сам Жуков. Сообщение разместила в соцсетях "Команда Жукова". Блогер привёл подробности нападения, связав его со своей политической деятельностью. "Никаких конфликтов на бытовой почве ни с кем у меня не было. А вот моя профессиональная деятельность расстраивает много жуликов и не меньше воров", – отметил Егор Жуков. Активист сомневается, что расследование доведут до конца. Ситуация, по словам Жукова, зависит от того, кто именно заказал нападение.

В понедельник Постоянная комиссия по свободе информации и правам журналистов президентского Совета по правам человека (СПЧ) обратилась к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой взять уголовное дело по факту нападения на Егора Жукова под особый контроль, передаёт ТАСС. В СПЧ подчеркивают, что есть все основания связывать произошедшее с журналистской деятельностью Егора – блогера и корреспондента радио "Эхо Москвы".

В воскресенье вечером на Егора Жукова напали возле его дома в Москве. Соратники активиста по "Команде Жукова" опубликовали фотографию пострадавшего. Позднее стало известно, что его отправили в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Побои".

Это уже второе нападение на Жукова. 24 июля двое неизвестных попытались атаковать блогера также возле подъезда дома. Но ему удалось скрыться и серьёзных травм он не получил.

В декабре прошлого года Кунцевский суд Москвы приговорил студента Егора Жукова к трём годам условно. В августе того года он был арестован после акции протеста 27 июля, участники которой требовали проведения честных выборов в Мосгордуму. Изначально Жукову вменяли статью о "массовых беспорядках", но потом эти обвинения сняли и предъявили новые – за ролики в YouTube, которые, по утверждению властей, содержали призывы к экстремизму. Жуков обвинения отвергал и называл свое преследование политически мотивированным.