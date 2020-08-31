СК предъявил Юлии Галяминой обвинение в окончательной редакции 

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела, возбуждённого против московского муниципального депутата Юлии Галяминой, и предъявил ей обвинение в окончательной редакции по статье о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Галяминой грозит до пяти лет лишения свободы.

По словам депутата, в понедельник её допрашивали в СК почти до полдесятого вечера. Она рассказала, что в последней редакции обвинения добавлено, что сбор подписей против поправок в Конституцию, одним из организаторов которого была Галямина — это, по версии следствия, "конспирация с целью скрыть митинг". Галямина также заявила, что считает "уголовное дело против неё политически мотивированным, а единственной его целью - препятствование её деятельности как избранного депутата".

Уголовное дело против Юлии Галяминой возбудили в конце июля. Она находится под подпиской о невыезде.