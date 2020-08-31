СК предъявил Юлии Галяминой обвинение в окончательной редакции 

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела, возбуждённого против московского муниципального депутата Юлии Галяминой, и предъявил ей обвинение в окончательной редакции по статье о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Галяминой грозит до пяти лет лишения свободы.
По словам депутата, в понедельник её допрашивали в СК почти до полдесятого вечера. Она рассказала, что в последней редакции обвинения добавлено, что сбор подписей против поправок в Конституцию, одним из организаторов которого была Галямина — это, по версии следствия, "конспирация с целью скрыть митинг". Галямина также заявила, что считает "уголовное дело против неё политически мотивированным, а единственной его целью - препятствование её деятельности как избранного депутата".
Уголовное дело против Юлии Галяминой возбудили в конце июля. Она находится под подпиской о невыезде.
- Статья о неоднократном нарушении порядка организации и проведения общественных мероприятий появилась в Уголовном кодексе России в 2014 году. Она предусматривает уголовное наказание для тех, кто больше трёх раз за полгода получил административное взыскание за нарушение правил проведения митингов.
- Первым осуждённым по статье стал оппозиционный активист Ильдар Дадин - его приговорили к 3 с половиной годам лишения свободы, вторым - активист Константин Котов, приговорённый в сентябре прошлого года к четырём годам колонии. В апреле этого года суд смягчил приговор Котов до полутора лет.
- В мае Совет Федерации одобрил закон о запрете участвовать в выборах в течение пяти лет осуждённым по уголовным статьям средней тяжести, в том числе по "дадинской статье".
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