Константин Котов подал иск к владимирской колонии 

Оппозиционный активист Константин Котов, осуждённый на четыре года лишения свободы по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митингов, подал иск против исправительной колонии №2 Владимирской области.

Котов требует признать незаконными дисциплинарные взыскания, которые он получил в колонии, а также признать незаконным отказ допустить его адвоката Марию Эйсмонт на заседания дисциплинарной комиссии.

В 2019 году активист получил взыскание за то, что надел перчатки, которые ему одолжил другой заключённый. По словам Котова, у него мёрзли руки, поэтому он попросил родственников прислать ему перчатки, однако сотрудники ФСИН так и не передали ему посылку.

Ещё одно дисциплинарное взыскание Котов получил за то, что якобы не поздоровался с сотрудником колонии. В июне этого года за аналогичное нарушение активиста отправили в штрафной изолятор.

При этом все случаи, по которым Котов получал взыскания, были рассмотрены дисциплинарной комиссией без присутствия адвоката Марии Эйсмонт, которую администрация колонии не пускала на заседания.