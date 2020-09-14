Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире

Лицом к событию
Подписаться
Лицом к событию

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

live Лицом к событию. Россия и Европа: отравленные отношения?

Лицом к событию. Россия и Европа: отравленные отношения?
Embed
Лицом к событию. Россия и Европа: отравленные отношения?

No live streaming currently available

0:00 0:00 Live
Скачать медиафайл

Каким будет для России новое охлаждение в отношениях с Германией и Европой, где у Путина еще остаются если не друзья, то партнеры и остаются ли шансы на жизнь у Северного потока-2.

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG