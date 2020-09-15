Лицом к событию. Россия и Европа: отравленные отношения?

Каким будет для России новое охлаждение в отношениях с Германией и Европой, где у Путина еще остаются если не друзья, то партнеры и остаются ли шансы на жизнь у Северного потока-2.
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