Время Свободы: "Лукашенко потерял легитимность"

Соглашение о российском кредите для Беларуси и другие соглашения, заключенные режимом Александра Лукашенко, могут быть пересмотрены после смены власти, - подчеркивает Светлана Тихановская ***Украина намерена через международные суды продолжать добиваться компенсаций для пострадавших от аннексии Крыма и войны в Донбассе***По данным испанских медиков, более половины детей, усыновленных на постсоветском пространстве, страдают от фетального алкогольного синдрома