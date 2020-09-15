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Время Свободы: "Лукашенко потерял легитимность"

Время Свободы: "Лукашенко потерял легитимность"
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Время Свободы: "Лукашенко потерял легитимность"

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Соглашение о российском кредите для Беларуси и другие соглашения, заключенные режимом Александра Лукашенко, могут быть пересмотрены после смены власти, - подчеркивает Светлана Тихановская ***Украина намерена через международные суды продолжать добиваться компенсаций для пострадавших от аннексии Крыма и войны в Донбассе***По данным испанских медиков, более половины детей, усыновленных на постсоветском пространстве, страдают от фетального алкогольного синдрома

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