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Дороги к свободе
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live Дороги к свободе. Судьба перемирия

Дороги к свободе. Судьба перемирия
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Дороги к свободе. Судьба перемирия

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Одно из самых длительных перемирий в истории войны на Донбассе под угрозой. Виталий Портников беседует с журналистом, членом украинской делегации в трёхсторонней контактной группе Сергеем Гармашем и советником пятого президента Украины, волонтером Юрием Бирюковым.

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