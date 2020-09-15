Дороги к свободе. Судьба перемирия

Одно из самых длительных перемирий в истории войны на Донбассе под угрозой. Виталий Портников беседует с журналистом, членом украинской делегации в трёхсторонней контактной группе Сергеем Гармашем и советником пятого президента Украины, волонтером Юрием Бирюковым.
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