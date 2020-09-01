Суд в Красноярске по иску врачей изолировал школьницу в ПНД

Суд в Красноярске разрешил принудительную госпитализацию 14-летней Алёны Прокудиной на неопределенный срок. Об этом сообщает глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. По словам правозащитника, судья, рассматривавший заявление о принудительной госпитализации, провел в совещательной комнате всего четыре минуты.

26 августа сотрудники ФСБ пришли к школьнице и её родителям с обыском. Они изъяли дневники подростка, её телефон, постеры, висевшие на стене в её комнате, а также ноутбук матери. После обыска Алёну Прокудину отправили в психоневрологический диспансер из-за того, что она состояла в закрытой группе в социальной сети "ВКонтакте", посвящённой массовому убийству в американской школе "Колумбайн" в 1999 году.

Мать девочки под давлением оперативников согласилась на госпитализацию дочери. Сначала родителям пообещали, что дочь отпустят через два дня. Однако 28 августа главный врач диспансера обратился в суд с заявлением о принудительной госпитализации школьницы.

"Показаниями для госпитализации в круглосуточный стационар послужили сведения от сотрудников ФСБ о том, что у нее отмечаются: особенности поведения, не соответствующие существующим социальным нормам, которые отвечают критерию: опасность для себя и (или) окружающих", – процитировал Чиков заключение врачебной комиссии.

По словам сестры, Алёна Прокудина никогда не одобряла массовое убийство в "Колумбайне" и не строила никаких преступных планов, а просто обсуждала произошедшее с подругой в соцсетях.

В Красноярске в общей сложности девять подростков были помещены в психиатрическую клинику сотрудниками ФСБ. Все они должны пройти обследование, согласие на которое спецслужбы взяли у их родителей.